Zvládali jsme to, dokud nám nepřivezli 22 pacientů za den. Teď už nejde nic plánovat, říká šéf náchodské nemocnice

Doposud Oblastní nemocnice v Náchodě pomáhala přetíženým nemocnicím v okolí a přebírala jejich pacienty, v úterý už potřebovala pomoc sama. Záchranáři z ní odvezli 15 pacientů s covidem-19 do nemocnic na Moravě – do Boskovic, do Kyjova a do Brna. Další dva pacienty přemístili do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Pro převoz devíti pacientů do Kyjova poskytla pražská záchranná služba velkokapacitní sanitku Fénix. Ředitel náchodské nemocnice Jan Mach popisuje situaci v regionu.