Než tento článek dočtete, zemře kvůli covidu v Česku další člověk

Jestli chcete tento článek dočíst do konce, dřív než za deset minut to určitě nestihnete. A právě za takovou dobu zemře v naší zemi jeden člověk, který by, nebýt epidemie, žil o něco nebo o hodně déle. Sto padesát úmrtí denně, přes šest za hodinu: to sama statistika vyzvání umíráčkem. A činí tak v nezměněném rytmu od poloviny října.

Během týchž deseti minut se kolem padesáti lidí dozví, že mají pozitivní test na SARS-CoV-2. Stejný počet lidí se z covidu uzdraví. Někteří doopravdy, někteří jen na papíře; skončí jim úředně předepsané období, po které se covid vykazuje, z čehož ale nevyplývá vůbec nic. Některým z nich vůbec nic nebylo, někteří naopak zůstanou ležet na stejné jipce připojení na stejné hadičky, jen budou vykazováni v jiné kolonce zdravotnických statistik.

Během dnešního dne bude do českých a moravských nemocnic přijato kvůli covidu kolem šesti set lidí – stejně jako po nejméně sto dní předchozích. Sto dvacet z nich se už nikdy nepodívá