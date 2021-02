Studio N: Nouzový stav zřejmě končí. Co čeká Česko od pondělí?

Ve Sněmovně zuří boj o prodloužení nouzového stavu. Až dosud ho vládě pomáhali prodlužovat komunisté, ti to ale tentokrát odmítli. Snahy o politickou dohodu s opozicí zkrachovaly, vláda tak zřejmě pro další prodloužení nouzového stavu nesežene hlasy. Česko je v něm od 5. října, pokud ale nedojde k dohodě na poslední chvíli, nouzový stav v noci z neděle na pondělí skončí. Co to bude znamenat a proč se politici nedohodli? Téma pro Jana Tvrdoně.