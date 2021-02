Nabídka pomoci stále platí. Počet pacientů, které můžeme přijmout, jsme nijak neomezili, říká německý velvyslanec

Z německé strany neexistují žádná omezení počtu pacientů, které by tamní nemocnice mohly přijmout, říká v rozhovoru pro Deník N německý velvyslanec v Praze Christoph Israng. Vysvětluje také, proč Německo zřejmě ještě více ztíží vstup lidem z Česka, a to včetně pendlerů.

Česko a Německo mají od roku 2013 uzavřenou smlouvu o spolupráci záchranářů na obou stranách hranice. Proč se dnes vozí pacienti z přeplněné chebské nemocnice do i stovky kilometrů vzdálených českých klinik, když ty německé jsou co by kamenem dohodil?

To je otázka na Česko, jak si to zorganizuje. Koronavirus je výzva, která se dotýká nás všech. Měli bychom si pomáhat všude tam, kde je to možné. To v minulosti dělalo Česko stejně jako Německo. Pokud si to žádají okolnosti a pokud je o tuto pomoc zájem, jsme připraveni ji poskytnout.

Česko tedy nemá o německou pomoc zájem?

Nedostali jsme žádnou oficiální žádost, abychom převzali české pacienty s covidem. Pokud bychom ji obdrželi, posoudili bychom každý jednotlivý případ a vyšli vstříc. Nabídka pomoci, jak ji už na podzim formulovalo Bavorsko i Sasko, samozřejmě nadále platí.

Co přesně Německo Česku nabízí?

To záleží na tom, co je potřeba. Myslitelná je třeba pomoc při genovém sekvenování. Nebo pomoc konkrétním pacientům. Také jsme loni na podzim poslali do Česka sto ventilátorů. Dva lékaři Bundeswehru pomáhali v jedné z pražských nemocnic.

Z reakcí české vlády mohou mít Češi pocit, že je to jenom symbolická pomoc. Je?

Samozřejmě není možné donekonečna přebírat pacienty. I kvůli tomu, že i nemocnice v německém pohraničí jsou vytížené. Z německé strany ale neexistuje žádné omezení