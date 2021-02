Financial Times: Vliv Elona Muska na svět kryptoměn poukazuje na iracionalitu trhů

Amatérští investoři předvádějí, že jejich divoké spekulace mohou být divočejší a potenciálně dlouhodobější než cokoli, co jsme viděli předtím, píše Katie Martinová z Financial Times.

Elon Musk je pro kryptoměny ten nejlepší dárek na světě. Tyhle „mince“ – ve skutečnosti však jen o málo víc než řádky kódu – lze v reálném životě využít jen v hrstce případů.

Hodí se k praní špinavých peněz a nakupování drog na internetu a milují je skalní libertariáni a paranoici mezi námi, kteří chtějí setřást jho ochrany investora. Ale do každodenních transakcí pronikají jen šnečím tempem.

Nevyplácejí se z nich žádné dividendy a nedávají akcionářům žádná práva. Bují mezi nimi podvody a znepokojují ekology ohromným objemem výpočetní kapacity, která je potřeba na jejich vytvoření. Jejich prudce proměnlivá hodnota je daná pouze tím, kolik je za ně člověk ochoten zaplatit.

Ale když je tím člověkem zakladatel Tesly Elon Musk, miliardář, kterého zbožňuje bezpočet amatérských obchodníků na akciových trzích, pak ta částka nakonec může být docela vysoká.

V posledních týdnech to vypadalo, že se Musk zaměřil na dogecoin – kryptoměnu, jejímž symbolem je usměvavý pes šiba-inu a která byla založena roku 2013 zcela záměrně z recese.

S Muskovou pomocí, například po tweetu ze čtvrtého února, v němž dogecoin popsal jako „lidovou kryptoměnu“, a twitterové anketě z šestého února, v níž se ptal, zda je dogecoin „budoucí měna Země“, se povedlo vyhnat hodnotu dogecoinového „trhu“ (lepší termín pro něj nemáme) na rekordní výši, tedy na víc než 10 miliard dolarů. Oproti konci ledna vzrostla hodnota této „měny“ o 900 procent.

Text vyšel původně 9. února 2021 ve Financial Times. Přeložil Viktor Janiš.

Nyní se ukazuje, že zatímco Musk svými bizarními komentáři a obrázky propagoval recesistickou „měnu“, bývalo by se vyplatilo věnovat více pozornosti jeho dalšímu tweetu.

Dvacátého prosince zveřejnil Musk komiksový obrázek mnicha s dlaněmi sepjatými k modlitbě, opatřený popiskem „já, jak se snažím vést normálnější, produktivnější život“. Po mnichově boku je vyzývavě zpodobená krásná dívka s vykasanou sukní, pod níž už nemá žádné spodní prádlo. Hýždě má zaplácnuté slovem bitcoin.

Tohle asi není materiál, který by profesionální analytici a investoři Tesly byli zvyklí sledovat. Ale na síti se objevil jen několik týdnů před pondělním oznámením Tesly, že v minulém měsíci změnila investiční politiku a utratila 1,5 miliardy dolarů za bitcoiny. Tesla rovněž plánuje začít přijímat bitcoiny jako platidlo. Tato zpráva vyhnala cenu bitcoinu o 14 procent na nové maximum, více než 44 000 dolarů.

Co z toho plyne? (Tedy kromě toho, že se Musk při tweetování nenechá omezovat dobrým vkusem.)

Mohli bychom to vzít například konstruktivně: zjevný záměr Tesly přijímat platby v bitcoinech by mohl být milníkem ve vývoji této kryptoměny ke standardní platební metodě. Možná je to tak, i když v tuhle chvíli, kdy cena bitcoinu klidně kolísá o deset i více procent denně, si to lze jen těžko představit.

Anebo můžeme také unaveně poznamenat, že si na podobné výstřelky v této fázi nejdelšího období býčího trhu v dějinách prostě musíme zvyknout. Nikdo koneckonců nikoho nenutí kupovat bitcoiny ani dogecoiny. Víra některých fanoušků v kryptobohy byla odměněna způsobem, který jim změnil život, a budiž jim přáno. Ovšem skryté nástrahy už dnes nejsou skryté, investoři znají rizika. Regulátoři v Británii i jinde nakupujícím často připomínají, že musejí počítat i s tím, že přijdou o všechny peníze.

Profesionální správci fondů tento trh bedlivě, byť často zdráhavě sledují, stejně jako museli před měsícem vzít vážně raketový vzestup akcií společnosti GameStop, amerického herního maloobchodního řetězce, který se již delší dobu potýkal s potížemi. To proto, že divoce spekulativní chování amatérských investorů je obvykle spolehlivým znamením, že příznivé tržní podmínky již dlouho nevydrží.

Po krátkodobém propadu, kdy před rokem udeřil koronavirus, vystoupaly globální akciové trhy o 77 procent. Všichni pečlivě sledují, zda se neobjeví známky svědčící o nadcházejícím poklesu. Jen hrstka lidí ale prorokuje bezprostřední krach. Někteří analytici se domnívají, že se trhy nemohou propadnout, dokud je fiskální a monetární podpora tak štědrá. Ty obrovské sumy, které do finančního systému nalily centrální banky a vlády, musejí někde vyjít ven. A tohle je jedno z těch míst.

A zatímco trhy mohou zůstat iracionálnější déle, než vy můžete zůstat solventní, amatérští investoři předvádějí, že jejich divoké spekulace mohou být divočejší a potenciálně dlouhodobější než cokoli, co jsme kdy viděli předtím. Financial Times