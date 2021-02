Začíná rok kovového Buvola. Kéž jeho laskavost zahojí úskoky loňské Krysy!

Přelstila ho už v mytickém závodu Nefritového císaře. Zneužila jeho dobrého srdce pro svůj vlastní prospěch, a on jí přesto odpustil a zůstal takový jako dřív: laskavý a nápomocný přítel. Krysa a Buvol, Buvol a Krysa; první dvě znamení zvěrokruhu. Dnes je 12. února 2021 a na Dálném východě začíná nový lunární rok, lstivá Krysa předává vládu dobrotivému Buvolovi. Proto tento článek berte hlavně jako novoroční přání, vážení čtenáři: Ať je nám všem s Buvolem lépe nežli s Krysou, ať nám vdechne novou naději!

Vypráví se, že kdysi dávno si lidé neuměli sjednat v jídle pořádek. Jednou sezobali všechny plody z křoví a na další den už nevyzbylo, příště nalovili zajíce a nacpali si břicho, že jen supěli a sotva se hnuli. Práce stála a polí bylo pomálu, někdy se jedlo, jindy strádalo, zkrátka zmatek vůkol, koho by bavilo se na to dívat? Navíc seshora z nebes, odkud všechen ten nelad máte jako na dlani.

Nefritovému císaři se ten pohled zajídal až ouvej. Naštěstí ho ale nemusel strpět dlouho, vždyť jako nejvyšší vládce nebes měl moc také nad podnebesím. Sotva si to uvědomil, povolal svého věrného posla krále Buvola a přikázal mu, ať se neprodleně vydá dolů mezi lidi a sjedná pořádek. Buvol se hned horlivě pustil do plnění svěřeného úkolu. Potíž byla, že se mu kvůli vší té horlivosti trochu popletl v hlavě.

Někteří na to vzpomínají tak, že král Buvol měl od císaře rozkaz vzkázat lidem, že mají jíst pravidelně jednou denně a případně si přilepšit drobnou laskominou, kdyby měli ještě hlad. Jenže Buvol lidem namísto toho oznámil, ať jedí třikrát denně a k tomu si zakousnou ještě něco navíc, kdyby jim to nestačilo. Takže se zemí brzy rozlehl nářek, protože jídlo došlo.

Jiní namítají, že tak to nebylo, že přece Nefritový císař podal Buvolovi košík se semeny trávy a vyslal ho, ať jimi osází neúrodnou pustinu a promění ji v žírné pole. A že král Buvol místo toho rozházel semena po už obdělaných polích, ta zarostla celá trávou a málem bylo po úrodě!

Tak či tak, vždycky to skončilo stejně. Rozkaz Nefritového císaře přišel vniveč a nebohý král Buvol si to šeredně odskákal. Bum! To mu vládce nebes vlepil takovou ránu, že nešťastník sletěl z nebes rovnou na zem, a au! praštil se