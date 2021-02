Živě: Sněmovna jedná o znovuzavedení nouzového stavu. Bez něj by podle Blatného byly nemocnice za 14 dní plné

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve Sněmovně naznačil, že by vláda mohla zpřísnit opatření až od 27. prosince. Bude podle něj záležet na rozhodnutí vlády a především na datech, která dostanou z nemocnic.

V minulosti přitom šéf zdravotnictví předesílal, že by se opatření zpřísnila od 25. prosince.

„Co se týká apelu na přesun do pátého stupně PES, protože není příliš pochyb, že do něj přejdeme, protože čísla z nemocnic nejsou taková, že bychom je dále mohli zatěžovat beze změny, tak jedna z variant, o které uvažujeme, je, že by to nebylo od 25. prosince, ale od 27. prosince, aby zejména lidé, kteří se mohli nechat otestovat, se mohli setkat,“ řekl Blatný.

Upřesnil, že definitivní rozhodnutí je na vládě, která se má rozhodnout na základě dat z nemocnic z běžného dne.

Jasně odmítl výjimku pro omezení pohybu na 31. prosince. Vláda by pak podle něj byla pro smích a opatření by neúčinkovala. „Je potřeba se rozhodnout a rozhodnutí držet. I občané by nebrali vážně, pokud by z rozhodnutí bylo x výjimek,“ řekl Blatný.