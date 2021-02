Demokraté zveřejnili video, na kterém Trumpův příznivce dloube oči policistovi

Bylo to poprvé, co republikánský senátor Mitt Romney viděl, jak blízko se 6. ledna ocitl rozzuřenému davu fanoušků Donalda Trumpa. Ti násilím vnikli do Kapitolu a hledali zákonodárce, a to zejména tehdejšího Trumpova viceprezidenta Mikea Pence a opoziční šéfku Sněmovny Nancy Pelosiovou.

„Ze zprávy FBI víme, že by zabili kohokoli, koho by dostali do rukou,“ prohlásila o vnitřní komunikaci útočníků na Kapitol poslankyně Stacey Plaskettová, která byla jednou z pěti demokratů prezentujících obžalobu Trumpa.

Ti odvysílali záběry z bezpečnostních kamer v Kapitolu, které dosud nebyly zveřejněny. Byl na nich i utíkající