Notes: Právník jako roztomilé koťátko, hory doly a kryptoměna pro (bohaté) děti

Premiér Andrej Babiš v době sílící pandemie, které přidávají kdejaké mutace, odjel do Srbska sbírat zkušenosti, jak si s koronavirem poradit. V zemi se (podle oficiálních čísel) ostošest očkuje ruskou vakcínou Sputnik V i čínskou vakcínou Sinovac. A bohaté zkušenosti s očkováním z východu a ještě dálnějšího východu nejsou to jediné, co by mohl Babiš na Balkáně načerpat. Ostřílený politik, prezident Aleksandr Vučić, který léta šikovně balancoval na houpačce mezi EU a Ruskem a oběma rukama bral z obou stran, už před časem otevřel náruč také Pekingu, a otevřel ji doširoka, píše ve své analýze Magdalena Slezáková.

Nemocnice v pohraničních regionech se dlouhodobě potýkají s náporem pacientů, vysílením zdravotníků a nedostatkem místa. Vláda proto zítra projedná částečné uzavření těch nejhůře postižených oblastí. Lidé by mohli do práce nebo k lékaři, na návštěvu k příbuzným už ale ne. Hermetické uzavření části země se ale podle vicepremiéra Hamáčka nechystá. Make Sudety Great Again!

Začátkem roku zemřela známá vinohradská postavička, kterou místní dobře znali. Ladislav Halamka. Muž, který balancoval na okraji společnosti, přišel o městský byt a ocitl se na ulici. Lidé z okolí mu sice přáli – pomáhali mu, dali mu spacák, aby mohl přespávat v místních parcích. Jenže počasí a teploty hluboko pod bodem mrazu mu nepřály a staly se mu osudným. Kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu skončil v nemocnici, ze které už neodešel. Prokop Vodrážka se pokusil zmapovat případ člověka, který roky žil v bídě a postupně padal sociálním systémem, až spadl na dno nejhlubší.

Premiér Andrej Babiš by chtěl, aby v letošních volbách bylo Česko jeden obvod a každý hlas tak měl stejnou váhu. Znamenalo by to, že strany by měly jedinou kandidátku s až dvěma sty jmény (jen si představte ty stohy volebních lístků, co přijdou). Pro Babiše by to znamenalo, že by byl na prvním místě kandidátky ve všech krajích a nemusel by složitě sestavovat kandidátky. Jenže systém jedna země – jeden obvod nejspíš neprojde, upozorňuje Honza Wirnitzer.

Ani teploty hluboko pod nulou a decimetr sněhu neodradily rodiče dětí s postižením přijít demonstrovat za změnu v posuzování příspěvku na péči. Požadují, aby byl zaveden pátý stupeň a každý dostal tolik peněz, aby mohl důstojně žít. „Kuba má progresivní onemocnění, pracuji 16 hodin denně zadarmo. Nic nemůžu plánovat, na dovolené jsem byla naposledy, když byl Kuba malej a maminka ho ještě zvládla. Teď si odpočinu, jen když si koupím služby asistenta. Je to novodobé nevolnictví,“ popsala matka, která se o svého syna stará už 22 let.

Ministr Lubomír Metnar poté, co se zotavil z koronaviru, dorazil na jednání pro obranu v bojovné náladě. A v plné polní vytáhl proti půlmiliardové pokutě, kterou jeho resortu uložil antimonopolní úřad kvůli nákupu vojenských vrtulníků. „Já se nestáhnu do ulity. Pokud připustíme názor, který je (antimonopolním úřadem, pozn. red.) ražen, můžeme jezdit po útvarech, slibovat hory doly vojákům, ale jakékoliv zakázky budou zablokované,“ hřímal Metnar. Ministerstvo se bude s úřadem soudit.

Kdyby před vámi byly dvě naprosto totožné stříkačky s vakcínou proti covidu a jedna by byla z USA a druhá z Ruska, po jaké byste sáhli? Než odpovíte, projděte si přehledné srovnání jednotlivých vakcín a jejich parametrů. A že všechny byly vyvinuty moc rychle? Stačila minimalizace byrokracie, nasazení vědců a zejména – skutečnost, že vývoj některých druhů vakcín je v dnešní době relativně přímočará záležitost, je-li k dispozici vzorek viru, píše Petr Koubský.

Dávky na živobytí a bydlení jen těm, kteří posílají své děti do školy a nepáchají přestupky. Poslanci by se už tento týden měli zabývat návrhem novely, která má zpřísňovat vyplácení dávek. „Není to řešení pomoci chudým lidem, ale aby se lidé, kteří pobírají sociální dávky a většina společnosti se na ně skládá, chovali slušně,“ popsal poslanec Bauer z ODS. Jenže podle expertů to úplně nejlepší nápad není. Podle nich nové úpravy povedou k větší chudobě, kriminalitě a způsobí státu další náklady.

Texaský právník se na soudní jednání připojil jako roztomilé koťátko. „Jsem tu, připravený. Nejsem kočka!“ říkal ostatním právník s filtrem kotěte a přitom koulel obříma očima. Tak už víte, jaký filtr dáte na zítřejší poradu?

Ministr zdravotnictví slíbil přetížené chebské nemocnici pomoc. A jak řekl, tak udělal. Už v pátek do ní nastoupí dva vojenští lékaři. Posily budou nasazeny na covid internu, kde budou zajišťovat péči o covidové pacienty. Jen mě tak napadá, jestli dva nejsou zbytečně moc.

Novozélandský maorský poslanec Rawiri Waititi musel odejít z jednání parlamentu, protože si odmítal vzít kravatu. Místo toho měl na krku přívěsek ze zeleného kamene. Podle zákonodárce je nucení oblékat se v západním stylu porušením jeho práv a snahou o potlačení domorodé kultury. O flákanci nemluvil a z jednání odešel.

Prezident Miloš Zeman neudělí státní vyznamenání předsedovi Ústavního soudu Pavlu Rychetskému. Zrušením volebního zákona v době předvolební kampaně poškodil Českou republiku, vzkázal Zeman.

Ministr zdravotnictví Blatný věří, že do srpna bude v Česku naočkováno proti nemoci covid-19 sedm milionů lidí. Vakcinace by měla zrychlit v dubnu, kdy se mají do Česka dostat miliony dávek. Možná když budeme věřit všichni a hodně…

Ač Babiš jel sbírat zkušenosti s očkováním ruskou vakcínou do Srbska, vyloučil, že by se Sputnikem V v ČR očkovalo před autorizací v EU. Pro jistotu bychom se ale očkováním z východu měli předzásobit.

Že je kryptoměna Dogecoin pro děti? No možná, ale teď už jen pro bohaté. Cena kryptoměny vyletěla jako raketa poté, co nejbohatší muž planety Elon Musk oznámil, že ji koupil svému téměř ročnímu synovi.

Cesta Česka do temnoty a smrt spoluobčanů. Za to všechno podle premiéra Babiše a hradního mluvčího Ovčáčka může opozice! Ta totiž zítra ve Sněmovně nejspíš nepodpoří vládní návrh na prodloužení nouzového stavu. Komunistům už totiž s vládou došla trpělivost a opozice by chtěla jednat o odškodňovacím zákonu a kompenzačním bonusu. Opozice si podle premiéra má případnou zvýšenou smrtnost vzít na triko.

A dobré zprávy na konec. Lidé nakoupili v této zimní sezoně přes 16 tisíc nocleženek pro lidi bez domova. Jde o poukaz v ceně 100 Kč, který jednomu člověku umožní strávit noc v teple. Pro některé cena kafe, pro některé v dnešních mrazech otázka života smrti.