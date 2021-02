Nejznámější digitální měna bitcoin se v tomto týdnu dostala na své rekordní maximum poté, co společnost Tesla oznámila její nákup za 1,5 miliardy dolarů. Podle některých expertů je krok Elona Muska dalším dokladem toho, jak se během pandemie změnilo vnímání této kryptoměny.

Pandemie mění pohled na bitcoin. Muskův vstup do světa virtuální měny je revoluční událost, míní odborníci

Loňský rok byl pro Muska zlomový, akcie jeho firmy Tesla stouply o 743 procent, a její majitel se tak dostal do čela žebříčku nejbohatších lidí planety. I do letošního roku vstoupil velkolepě, když oznámil, že investoval do digitální měny bitcoin – její cena rázem vystřelila k novému rekordu.

Musk si nejprve terén lehce otestoval na Twitteru, kdy do svého profilu pouze napsal slovo „bitcoin“ a jeho cena ihned stoupla. Když posléze Tesla oznámila nákup bitcoinu za 1,5 miliardy dolarů (32 miliard korun), cenová křivka vykreslila nové maximum na 48 tisíc dolarů (zhruba milion korun).

Vstup páté nejhodnotnější firmy z tradičního finančního světa na Wall Street do prostředí kryptoměn je podle odborníků zlomový. „Stalo se to, o čem se již dlouho v bitcoinové komunitě hovoří – až do kryptoměn vstoupí tito hráči, začne bitcoin