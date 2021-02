Ve hře je částečné uzavření okresů u hranic. „Další zákazy lidé nevezmou, nedostanou se ani na hory,“ varuje starosta Trutnova

Kraje u hranic dlouhodobě čelí rozjeté epidemii, umocňuje ji britská varianta. Teď je ve hře omezení pohybu lidí z těchto regionů. „Pohyb mezi jednotlivými kraji by byl možný jen v opravdu vážných případech, například návštěvy příbuzných by se do toho nepočítaly. Rozhodnout by se o tom mělo během zítřka s platností od pátku,“ řekl Deníku N hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.