Kvóty na české potraviny jsou nesmysl, špatné gesto. Sputnikem bych se bez zelené z EU očkovat nedal, říká Bžoch z ANO

Byl jste jediným poslancem hnutí ANO, který hlasoval proti přijetí kvót na české potraviny. Proč jste se tak rozhodl?

U mě to bylo jednoduché. Jsem zastáncem evropské integrace, nemohl jsem hlasovat jinak. Kvóty jsou v rozporu s primárním právem a musel bych si nafackovat, kdybych pro ně zvedl ruku. Netvrdím sice, že Evropská unie je bez chyby, to určitě není, ale v tomto případě se jedná o jasné porušení vnitřního trhu. Prostě jsem neměl na výběr.

O návrhu se hlasovalo dvakrát. Poprvé neprošel, a když váš poslanecký kolega Roman Kubíček zpochybnil hlasování, najednou prošel. Teď změnu nejspíš odmítne Senát.

Pevně v to doufám. Až se nám ze Senátu vrátí, budu kolegy na klubu přesvědčovat o tom, že není úplně ideální nechat normu v tomto stavu. A pokud ji Senát vrátí bez kvót, věřím, že schválíme senátní verzi. Ale bude to ještě práce.

A když nebudete doufat, ale realisticky odhadovat, jak to podle vás dopadne?

Věřím, že kvóty nakonec nebudou. Teď po mediální smršti všichni vědí, co obnáší. I spousta kolegů, kteří pro ně zvedli ruce, si uvědomila, že to není tak jednoduché a že si v těchto případech, kdy jde o jasné porušení evropského práva, nemůžeme úplně dělat, co chceme. A že to, že jsme v Evropské unii, pro nás má jisté výhody a nejde jen o zemědělství.

Řekl jste, že coby zastánce evropské integrace jste nemohl hlasovat jinak. Máme tomu rozumět tak, že vaši kolegové takoví zastánci nejsou, nebo jenom nerozumí unijním záležitostem?

Pokud se Unií nezabýváte podrobněji, legislativa vám moc neříká. A pokud na klubu debatujeme o tom, že chceme pomoci zemědělcům, podpořit české výrobky, je dost možné, že spousta kolegů si v tu chvíli neuvědomila dopad kvót na evropské právo. Těžko říct.

Vašim poslancům prostřednictvím médií vyčinil i premiér Andrej Babiš, který s nimi údajně také nesouhlasil. Jak si vysvětlujete, že se mu svým hlasováním tolik poslanců vzepřelo?

Měli jsme o tom na klubu velmi zajímavou debatu. Já i pan premiér jsme říkali, že