Rád bych „nějaké množství“ Sputniku získal v předstihu, prohlásil Babiš v Srbsku a velebil čínskou vakcínu

Už před odletem Andrej Babiš (ANO) zdůraznil, že o očkování Sputnikem v Česku před doporučením této vakcíny Evropskou lékovou agenturou (EMA) a následnou autorizací Evropskou komisí neuvažuje.

„My určitě budeme čekat na schválení,“ řekl premiér a dodal, že je dobře, že ruská strana už o toto schválení požádala.

Totéž tvrdil už včera Kirill Dmitrijev, šéf Ruského fondu přímých investic (RDIF – tento fond je zodpovědný za financování vývoje vakcíny). Žádost o registraci vakcíny podal ruský výrobce údajně už 29. ledna. Dmitrijev zároveň oznámil, že EMA fondu potvrdila přijetí žádosti o registraci.

Sama šéfka EMA, Emer Cookeová, ale tuto informaci právě 29. ledna vyvrátila a v podobném duchu poslali tiskoví mluvčí EMA minulý týden novinářům e-mail s tím, že až se situace změní, všichni budou ihned informováni. Výrobce Sputniku navíc údajně ještě nepožádal ani o takzvané průběžné hodnocení, které samotné žádosti o autorizaci předchází. Právě v průběžném hodnocení by se měla EMA zabývat kontrolou dat, která musí výrobce vakcíny vždy dodat.

The EMA has had enough of being asked the same pointless questions by 100s of media outlets a day… pic.twitter.com/LLLgoIvZAa

— Danny Kemp (@dannyctkemp) February 5, 2021