Testování ze slin či kloktáním se v Česku zvolna rozjíždí. Je méně nepříjemné a podobně přesné

České firmy vyvinuly způsoby, jak provést PCR test na koronavirus pomocí odběru ze slin bez nutnosti výtěru z nosohltanu. Podle předběžných výsledků jsou podobně spolehlivé jako stěry z nosohltanu, do praxe se ale dostávají zvolna. Začínají je využívat některé soukromé laboratoře, zatím pouze v Praze a Moravskoslezském kraji. Stát jednotnou strategii teprve chystá.

Kdo přijde k odběru na PCR test do nemocnice v ostravských Vítkovicích nebo třeba do pražské Revoluční ulice, může si vybrat ze dvou možností: buď si nechá provést klasický stěr ze zadní stěny nosohltanu, nebo bezbolestně odevzdá své sliny do malé odběrné lahvičky.

Pro laboratoř, která vzorky vyhodnotí, má obojí stejnou výpovědní hodnotu. V některých případech se dokonce ukazuje, že sliny přítomnost koronaviru odhalí, zatímco stěr z nosohltanu ne.

Testování na koronavirus pomocí slin se v Česku začíná rozjíždět, oproti původním očekáváním výrobců však zatím zvolna. Tento způsob získávání vzorků zatím postupně zavádějí jen dvě laboratoře – Agel v Moravskoslezském kraji a Prevedig, která působí v Praze a okolí.

Další se však zřejmě přidají. Jde o ty, které doposud využívaly testovací technologie