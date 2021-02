„Když se babička nakazí, mám se bát, že umře?“ Dánská premiérka v pandemii odpovídá na dětské otázky

Už je to skoro rok, co měla dánská premiérka úvodní tiskovou konferenci, na níž oznámila uzavření takřka celého království do epidemického lockdownu. V něm se dánská premiérka, ale i představitelé Norska, Nového Zélandu a Dánska věnují i nejmenším občanům a uspořádali tiskové konference, na kterých kladou otázky místo novinářů děti.

Každý stát vedl tyto konference po svém. Norská premiérka Erna Solbergová si nechala otázky dětí číst, nechtěla, aby se byly společně přítomny v době, kdy se doporučuje izolace. Podobně první „tiskovka“ s mladou generací v Dánsku byla s dětskými otázkami nahranými na video.

Na rozdíl od svých severských kolegyní, které odpovídaly samy, zvolila novozélandská premiérka Jacinda Ardernová trochu jinou strategii a posadila si vedle sebe Michelle Dickinsenovou, vědkyni, která se specializuje na komunikaci s dětmi. Spolu pak vysvětlovaly i to, jak funguje mýdlo, ale i závažnější dotazy.

Obava o babičku

„Když se moje 70letá babička nakazí, mám se bát, že umře?“ ptala se na dánské schůzce 11letá dívka, která se představila jako Julie Pi Kærgaard Wiková. „Nemusíš se bát, ale měla by ses