Babiš zatím hlasy nesehnal. Vysvětlujeme, co může vláda nařídit i bez nouzového stavu

Nouzový stav v Česku platí nepřetržitě od 5. října. Tehdy jej kabinet Andreje Babiše (ANO) vyhlásil kvůli nastupující druhé vlně pandemie. Až dosud se koalice ANO a ČSSD nouzový stav prodlužovala díky hlasům komunistů.

Poslanci KSČM však tentokrát vládu podpořit odmítají, premiérovi se navíc nepodařilo přesvědčit ani opoziční strany, a tak pro pokračování nouzového stavu nemá dost hlasů. Babiš den před klíčovým hlasováním odletěl na návštěvu do Srbska, kde chtěl řešit možné využití vakcíny Sputnik V.

Vzhledem k této situaci už ministři dostali za úkol zjistit, jak by bylo možné situaci kolem pandemie řešit i bez opory v tomto mimořádném zákonném zmocnění. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) po jednání Ústředního krizového štábu řekl, že během čtvrtka kabinet projedná možná cílená opatření pro Karlovarský a Královéhradecký kraj, kde je nyní epidemická situace nejhorší.

Jednotliví ministři varovali, že po vypnutí nouzového stavu hrozí katastrofa a nebude možné udržet významné pilíře řešení epidemie. Například podle Hamáčka by situace byla natolik vážná, že jednou z možností by mohlo být i opětovné vyhlášení nouzového stavu poté, co poslanci prodloužení neschválí.

Podle ústavního právníka Jana Kysely by ale šlo o obcházení ústavy. „Myšlenku, že by vláda vyhlásila nouzový stav bezprostředně znovu, je třeba odmítnout. Bourá konstrukci vztahů mezi vládou a Sněmovnou. Situace se musí nějak vyřešit a jste toho schopen uvnitř ústavního systému, jen ji řešit nechcete. Nyní se mi nezdá vůbec důvodné, abyste ústavní konstrukci obcházel, podrýval, porušoval a zpochybňoval, protože to není mezní situace. Vy jste mohl a můžete leccos udělat, akorát to z nějakého důvodu neděláte,“ říká pro Deník N Kysela.

Vládní možnosti

Aktuálně vyhlášený nouzový stav a na něj navázaná opatření budou trvat, pokud Sněmovna nekývne na další prodloužení, do nedělních 23:59. I pokud by tedy ve Sněmovně neuspěl, měl by kabinet časový prostor na tento svůj neúspěch reagovat.

Vicepremiér Hamáček ČTK řekl, že by vláda mohla maximum možných restrikcí, které jsou nyní v režimu krizového zákona, vyhlásit podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

V rámci krizového zákona vyhlašuje krizová opatření celá vláda, a to v době platnosti nouzového stavu. Zákon o ochraně veřejného zdraví dává pravomoc vyhlašovat některá opatření ministerstvu zdravotnictví.

Zákon o ochraně veřejného zdraví by dal ministrovi zdravotnictví užší manévrovací prostor, než jaký má nyní vláda, i tak by ale jeho možnosti nebyly zcela zanedbatelné. Bylo by například možné omezit provoz škol, restaurací, zařízení sociální péče nebo nemocnic. Stejně jako opatření na hranicích kvůli ochraně před zavlečením viru do Česka z ciziny.

Vláda ostatně už dříve řešila, jaká opatření by mohla udržovat i bez nouzového stavu. Řeší to třeba dokument, který ministerstvo zdravotnictví přineslo 17. prosince na jednání vlády, kde se prodloužení nouzového stavu projednávalo.

Ministerský materiál, který má Deník N k dispozici, rozděluje