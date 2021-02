Násilí ve videohrách pro mě není téma. Hraní je ventil, říká terapeut

Jak na váš obor dolehla pandemie?

Poměrně výrazně. S tím, že ten druhý lockdown, od listopadu, má výrazně větší následky než ten jarní. Na jaře byla většina dětí nadšená, že nemusí do školy. Byla tam silná úleva a byl i klid, co se úzkostí týče. Druhý lockdown hodně dopadá především na středoškoláky, kterým dochází motivace ke studiu. Mám patnáct klientů, kteří uvažují o ukončení středoškolského studia, protože se jim naprosto rozpadla struktura. Nejsou schopni si ji nastavit sami. Navíc je tam obrovský pocit přetížení, když se jim sejdou úkoly a oni si neumí nastavit priority. Mají pocit, že jsou zavaleni množstvím informací a požadavků, které není v jejich silách zvládnout. Není to přitom tím, že by na to neměli hlavou, intelektově, ale čistě jelikož jsou doma a doma to najednou nejde. To je mi strašně líto. Měl jsem tu před vámi klienta, který je na oboru mechatronika v Liberci. V předchozím ročníku měl dvojky a teď zvažuje přechod na truhláře, protože není schopný dělat úkoly a učit se. Je mi to líto a hrozně mě to štve.

Zmiňujete, že fyzicky přišel sem, tedy do prostor NAUTIS v Jablonci nad Nisou. Funguje vůbec online terapie?

Samozřejmě. Já občas slyším, že to nemůže nahradit lidský kontakt, ale mně online vyhovuje. Kluci a holky, co jsou odsud, normálně přijedou, ale třeba dnes od osmi od rána jsem si volal s klukem