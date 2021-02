Studio N: Škola volá. Zvládne Česko návrat žáků a studentů do lavic?

Už prvního března by se měla vrátit část žáků a studentů do školních lavic. Vládní plán je ale zatím dost vágní. Jako první by měli nastoupit maturanti, ale kdo dál? A v jakých intervalech? V tom zatím jasno není. Navíc panují obavy z kombinace otevření škol a šíření nových, nakažlivějších mutací koronaviru. Dokáže vláda zorganizovat testování dětí? Jak často a kde bude probíhat? Jaké jsou zkušenosti z jiných zemí? Na tyto a další otázky odpovídá Markéta Boubínová.