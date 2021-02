Notes: Vláda zkouší, zda se dá koronakrizí „prolhat“, a úřady upozorňují živnostníky, že mohou své žádosti o pomoc stáhnout

Co vám přijde jako absurdnější představa? Policajt vyhánějící sáňkující děti ze zasněženého obecního svahu, nebo pes, popřípadě kočka s respirátorem třídy FFP2 na čumáku?

Z dnešních událostí, zjištění a komentářů vybíral Libor Stejskal.

Zatímco první sotva pochopitelný úkaz je realitou dnešního dne v zemi, která je „the best in covid“ (a možná i právě proto), „domácí mazlíčci“ (taky vám při tomto vymazleném sousloví naskakuje husí kůže?) s ochranou nozder by nějaký smysl přece jen dávat mohli. Zatím k tomuto extrémnímu řešení – na rozdíl od neméně extrémního kroku pražských strážníků – ale nikdo nesáhl, byť se s jejich testováním už začalo.

O tom, že se z pražského Petřína stala k radosti mnoha dětí sáňkařská dráha, jsme informovali (včetně fotodokumentace) již včera. A nejen my. Bohužel jsme tím vyburcovali k činnosti obecní policii na Praze 1 a ta se nekompromisně jala konat svoji… já vlastně nevím co. Dětem sáňkování zatrhla, takže pořádek a obecní blaho zůstaly zachovány. Prý to ale bude řešit místní zastupitelstvo, ba možná dokonce magistrát. Ještě že k řešení zrovna není nic důležitějšího.

Psy a kočky s respirátory zatím na Petříně ani v budově magistrátu nepotkáte, ale v jihokorejském Soulu byste si zvířata už mohli nechat otestovat na covid. Zdarma tuto službu začaly poskytovat tamní úřady poté, co se nákaza zjistila u kotěte a několika dalších zvířat. Více se o tom dozvíte v textu Magdaleny Slezákové.

Otevřít školy? Neotevřít? A za jakých podmínek? Tohle dilema řeší nejen čeští politici. A není jim co závidět. Nelze totiž prokázat, že školy mohou za šíření viru, je však jisté, že po jejich otevření nákaza vždy vzroste. Čím to je a jak to řeší v jiných zemích, zjišťovala Markéta Boubínová.

Jan Pavec se podíval, jak funguje státní pomoc karanténou postiženým živnostníkům, jimž jeden vládní politik přes druhého slibují hory doly. A zjistil očekávatelné: „pomoc“ je plná byrokratických překážek a působí spíše restriktivně než jako… pomoc. Nezřídka se žadatelé setkávají s výzvou, aby raději svoji žádost stáhli a vyhnuli se tak dalšímu prověřování (jehož výsledkem by místo finanční injekce mohla být nějaká ta pokuta). Smutné je, že to člověka už ani nepřekvapuje.

Dobře, řeknete si možná, ale tady se spousta lidí snaží na něčem vydělat, někoho podvést, získat něco, na co nemají nárok. Tak holt musí být úřady přísné. Nad tím, proč tomu tak (mimo jiné) je, se zamýšlí politický komentátor Jiří Pehe.

S tím vlastně souvisí i skutečnost, že současná vláda se koronavirovou krizí v podstatě snaží „prolhat“. Lež spolu s ochotou plácnout kdykoliv cokoliv bez rizika následků jsou vklíněné do politických základů vládní proticovidové strategie. Proto ta strategie nefunguje, upozorňuje ve svém komentáři Jan Wirnitzer a svou tezi dokládá celou řadou příkladů.

Jak může hloupý výrok jednoho vysloužilého politika a nyní olympijského funkcionáře ještě více ohrozit konání již tak ohrožených letních her, které má již za pár měsíců hostit Japonsko, rozebírá opět Magdalena Slezáková.

Ukrajinský prezident zakázal vysílání hned tří ruských televizí najednou. „Silně podporujeme svobodu slova, ne propagandu financovanou agresorskou zemí, která poškozuje naši zemi na její cestě do EU a k euroatlantické integraci,“ obhajuje svůj krok, který již dříve udělalo Lotyšsko. Více se dočtete v textu Mirka Tódy z našeho sesterského Denníku N.

A na závěr něco pro fajnšmekry z řad i poměrně čerstvých pamětníků: Renata Kalenská si dlouze povídala s Kolibříkem, jak v první dekádě tohoto tisíciletí nazýval Roman Janoušek, jeden z pražských „kmotrů“ napojených na ODS, tehdejšího primátora Pavla Béma. Dodnes má pocit, že byl zářivou hvězdou politiky, což byl podle něj i důvod jeho pádu. Už tehdy Pavel Bém nepatřil k nejskromnějším a těch bezmála deset let, co v politice není, mu tedy na skromnosti nepřidalo.

Joe Biden je první prezident za desítky let, který neoznamuje na začátku svého mandátu restart nebo snahu o zlepšení vztahů mezi Washingtonem a Moskvou, upozorňuje v rozhovoru s kolegou Kirillem Ščeblykinem mimo jiné expert Asociace pro mezinárodní otázky Petr Boháček. Rusko je pro nového prezidenta – stejně jako pro Baracka Obamu – významem středně velká upadající země.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání:

Před jihoafrickou mutací některé vakcíny neochrání, Rakousko už hlásí stovky případů nákazy

Dalo se pomoct panu Halamkovi? Tragický příběh ukazuje nezachycený pád člověka v problémech

Jak se pod Bidenem promění americká diplomacie a přístup k ekologii

Devatero zbraní lidstva proti covidu. Čím vším jsou pro nás vakcíny

Zaplaťte si svého muzikanta. Analyzujeme možnosti, jak nechat hudbu přežít

Co dál stojí v zemích přátel za povšimnutí

Čína bude sankcionovat každou zemi, která zvažuje bojkot jí pořádaných zimních olympijských her v roce 2022. Nejsem si úplně jist, zda by se tento způsob prosazování olympijské myšlenky panu Pierru de Coubertinu zamlouval.

Severokorejští armádní hackeři ukradli minulý rok z různých účtů po celém světě přes 300 milionů dolarů. Podle důvěrné zprávy OSN je z těchto peněz mimo jiné financován program na výrobu jaderných zbraní a jejich nosičů, informovala televize CNN.

Petrohradští záchranáři z Ministerstva pro výjimečné situace se pokusili zlikvidovat nápis „Navalnyj“ vyvedený ve sněhu na zamrzlé řece Fontánce. Tlak vody ale ke splnění úkolu nestačil. Musel být rozšlapán. Mezitím se nedaleko objevil nápis „Putin – zloděj“.

Klubrádió, považované za poslední kritický rozhlas v Maďarsku, bude vysílat jen přes internet. Soud zamítl žalobu stanice na odebrání licence k vysílací frekvenci. Podle mediální rady stanice opakovaně porušila mediální zákon.

A na závěr: jak se bourá komín

Možná se to tak dělá běžně, ale já to nikdy neviděl (tedy do chvíle, než se na Twitteru objevil tento snímek Josefa Kvasničky z ČT). Na zbourání zhruba sto metrů vysokého komínu potřebujete dva jeřáby, bagr a koš ne nepodobný tomu balonovému. První jeřáb vytáhne k vrcholu komínu bagr i s bagristou, druhý pak koš s lidmi, kteří demolici řídí. Bagr postupně „okusuje“ komín odshora dolů, instruován těmi z koše. Tedy aspoň takto to dnes dělali v Gumárnách Zubří ve zhruba pětistupňovém mrazu…