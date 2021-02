„Zákon psal sám život a starostové z vyloučených lokalit.“ Sněmovna bude řešit, zda chudí za přestupek přijdou o dávky

Podle novely by obce mohly sáhnout lidem na dávky na živobytí a na bydlení, které byly až dosud tabu. Pokud člověk pobírající dávky spáchá přestupek a nezaplatí pokutu, obec by ji mohla strhnout právě z dávek. Stejně tak jestliže rodiče nebudou posílat děti do školy, hrozí jim pokuta pět tisíc korun, kterou opět bude možné strhnout z dávek.

První návrh novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, jejímž zpravodajem je Jan Bauer z ODS, projednávala Sněmovna poprvé už před dvěma lety. Poslanci napříč stranami sice neměli nic proti větší restrikci lidí pobírajících dávky, sociální výbor ale návrh kompletně přepracoval a částečně zmírnil.

Bauer se od začátku netajil tím, že nový návrh nemá chudým lidem pomoct, ale spíš před nimi ochránit obce a „slušné“ spoluobčany.

„Zákon psal sám život a starostové z vyloučených lokalit. Není to řešení pomoci chudým lidem, ale by se lidé, kteří pobírají sociální dávky a většina společnosti se na ně skládá, chovali slušně. Aby dostali šanci si uvědomit, že