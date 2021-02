Ženy jsou odolnější, než jsem si kdy dokázala představit, mluvily o věcech, při kterých jsem já za kamerou plakala. Některé čekají na možnost vyprávět svůj příběh celý život, není ale mnoho lidí, kteří by jim chtěli naslouchat, říká dokumentaristka Anastasia Mikova. Její tým během natáčení dokumentu Žena mluvil s více než dvěma tisíci žen z padesáti zemí světa. Proč se o nich rozhodla točit film? V čem jsou si podobné ženy z Bangladéše, Konga a Francie? A v čem se změnilo její vlastní chápání ženskosti?

Musím vysvětlovat, o co přicházíme, když neposloucháme polovinu lidstva?

Jedním z hlavních cílů vašeho filmu bylo najít odpověď na otázku, co dnes znamená být ženou. Přišla jste na to?

Jedna univerzální odpověď neexistuje. Být ženou může znamenat milion různých věcí, právě to nakonec asi dělá ženskost krásnou. Při práci na filmu jsem si ale uvědomila, že přece jen existuje jeden společný jmenovatel, který ženy v Kongu, ve Francii, Spojených státech, Bangladéši a po celém světě spojuje – odolnost silnější, než jsem si kdy dokázala představit.

Vždy jsem věděla, že jsou ženy silné a schopné toho zvládnout opravdu hodně. Ale nikdy předtím jsem si skutečně neuvědomila míru této odolnosti, schopnosti přizpůsobit se, překonat téměř každou situaci a v konečném důsledku také využít překážky k tomu, aby ze sebe vybudovaly silnějšího člověka. I o tom byl náš projekt – ukázat ženám, že každá z nich má příběh, který stojí za to s ostatními sdílet, a že se toho v každé z nich skrývá víc, než si myslí.

Ve filmu si váš tým povídá s ženami z různých zemí – s absolventkou Harvardu, s dívkami, které přežily válku, s taxikářkou, prostitutkou, oběťmi domácího násilí. A mluvíte s nimi o různorodých tématech: mateřství, násilí, válce, sexu. Nepřekvapilo vás, že si nakonec byly v něčem tak podobné?

Neřekla bych, že si byly vysloveně podobné, nikdy totiž nenajdete dvě ženy, které by vám stejnými slovy řekly tentýž příběh. Ale pravdou je, že nás všechny něco spojuje a to něco se skrývá za jazykem, který používáme, za našimi tradicemi a kulturami, jednoduše za tím, co vyjadřujeme slovy.

Žijeme sice ve společnosti, která nám říká, že máme emoce skrývat – a speciálně, pokud jsme ženy, protože jinak nás lidé označí za hysterické –, jenže já to vnímám tak, že to, co nás spojuje, leží právě na emocionální úrovni. Příběhy jsou sice důležité, ale stejně tak i pocity. Emoce jsou tou nejuniverzálnější řečí.

Mnohokrát se mi stalo, že jsem byla s ženou,