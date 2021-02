Před jihoafrickou mutací některé vakcíny neochrání, Rakousko už hlásí stovky případů nákazy

Jihoafrická mutace se už rozšířila do více než třiceti zemí. V Česku do úterý podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbory Peterové detekována nebyla. To potvrdila i mluvčí Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Klára Doláková.

„Jihoafrická mutace doposud sekvenací v ČR prokázána nebyla,“ napsala Doláková Deníku N. Sekvenace neboli čtení genetické informace viru slouží právě k odhalování mutací. V Česku se ale zatím sekvenuje velmi malý počet vzorků, dělá ho především Národní referenční laboratoř SZÚ a brněnský CEITEC.

„Národní referenční laboratoř SZÚ ve spolupráci s Oddělením virologie a sérologie Státního veterinárního ústavu osekvenovaly celkem 384 vzorků, z toho 114 za období prosinec a leden, přičemž jsme v 19 případech detekovali variantu 20I/501Y.V1, tedy britskou. Po ukončení analýzy vkládáme sekvenace do veřejné celosvětové databáze GISAID. V této databázi celogenomových sekvenací je nyní za ČR vloženo celkem 614 sekvenací,“ sdělila Doláková.

Naopak v sousedním Rakousku bylo sekvenací potvrzeno už několik set případů jihoafrické varianty. Jen v Tyrolsku, které je zatím místním klastrem této mutace, to do pondělí bylo