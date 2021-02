Napadl sníh a nastalo co? Správně, problémy v dopravě. Na horách všechno špatně, v Praze všechno špatně, normální situace je jen na D1, kde sice doprava vázne, ale tam to nikoho nepřekvapí. To není zpráva; zpráva by bylo, kdyby to všechno frčelo. Ale nevadí, máme mnoho jiných zpráv; jen bohužel nemohu tvrdit, že všechny dobré. Přinejmenším ale každopádně zajímavé a důležité! Z práce svých kolegů vybral a stručně ji okomentoval Petr Koubský.

V Česku začíná převládat britská mutace viru SARS-CoV-2 neboli Brigita. Prozatím se objevuje asi v deseti procentech vzorků, ale v některých regionech je její podíl ještě větší. Podle Jana Kulveita z Oxfordu se poměr nové mutace v celkovém množství vzorků zdvojnásobí jednou za dva týdny, jak o tom píše Adéla Skoupá.

Stáhněte žádost o kompenzační bonus a my vás nebudeme prošetřovat, píší finanční úřady některým živnostníkům. Zní vám to podivně? Janu Pavcovi také, proto prozkoumal věc velmi podrobně.

Skoro polovina zaměstnanců domovů důchodců a dalších sociálních služeb se nechce nechat očkovat proti covidu. MPSV je chce přesvědčit mimo jiné videem s herečkou Barborou Štěpánovou. Zdá se totiž, že příčinou odmítání jsou dezinformace. Ty se právě snaží videospot vyvrátit. Situaci popisuje Bára Janáková.

Česko je nezodpovědné a uzavření hranic by nemělo být tabu, říká šéf bavorské CSU Markus Blume. V Německu se epidemická situace zvolna zlepšuje, o to víc si náš západní soused hlídá rizika zvenčí. Blume kritizuje stejnou měrou i Rakousko. Píše o tom náš německý zpravodaj Pavel Polák. Blume je ovšem představitel politické strany, byť vládní, nikoli zemské, nebo dokonce spolkové vlády. V Berlíně se mluví diplomatičtěji, alespoň zatím.

Alexej Navalnyj musí počítat ze strany Putinova režimu s nejhorším, protože režimu jde o hodně, říká v rozhovoru Christo Grozev z investigativního projektu Bellingcat. O tom, co dnes Navalnyj pro Putina znamená, si s Grozevem povídal redaktor slovenského Denníku N Mirek Tóda.

Jedno nakažené kotě dokázalo znervóznět celou Jižní Koreu. Kdyby se prokázalo, že domácí mazlíčci mohou přenášet covid-19 z člověka na člověka, bylo by to špatné, ale zatím to prý nehrozí. Přesto si můžete své psy a kočky nechat zdarma otestovat – samozřejmě ne u nás, ale v zemi, kde se náhodě neponechává pokud možno nic. O novém jihokorejském trendu píše Magdalena Slezáková. Fotka korejského špice čindo je milým bonusem.

Jestliže na pravidla… pardon, chtěl jsem říci: jestliže pravidla nedodržují sami politici, pak těžko mohou kázeň vyžadovat po občanech. Neúcta k pravidlům ničí naši společnost, píše v komentáři Jiří Pehe.

Stand-up comedy se bez publika dělat nedá, říká v rozhovoru trochu otráveně Nikola Džokič, jeden z představitelů tohoto žánru u nás. Kromě toho srovnává český a srbský humor a vysvětluje, že když jako cizinec kdysi (žije v Česku od roku 1999) poprvé viděl Cimrmany, nechápal, čemu že se to smějeme.

V Melbourne se hraje Australian Open – za důsledných bezpečnostních opatření, ale před diváky. Ti jsou rozděleni do zón a kapacita obrovského areálu se smí naplnit jen z poloviny. I to je ovšem třicet tisíc lidí, podotýká vedoucí zahraniční rubriky Jan Kudláček. V Tampě na Floridě se zase včera hrálo finále NFL neboli Super Bowl, čemuž je věnován dnešní díl podcastu Studio N. O tom, co Super Bowl pro USA znamená, hovořil Filip Titlbach s Janou Ciglerovou.

Co najdete v úterním tištěném vydání:

Finanční úřady doporučují některým živnostníkům, aby stáhli své žádosti o kompenzační bonus, chtějí-li se vyhnout „prověřování oprávněnosti nároku“. Vše nasvědčuje tomu, že se úřady řídí společným pravidlem, což je pozoruhodné. Dále se v Deníku N dočtete:

– Ve kterých krajích Česka se bude hned teď používat vakcína AstraZeneca.

– Co se ví a co se neví o základním školách jako možných ohniscích infekce.

– Jak rozšířená je u nás britská mutace viru SARS-CoV-2.

– Proč se v Jižní Koreji testují na covid domácí mazlíčci.

– Kolik diváků mělo roušky v Melbourne na Autralian Open.

– V jakém okamžiku rozhovoru řekl Pavel Bém Renatě Kalenské: „Já bych vás mohl klidně vyhodit.“

– Která herečka pomůže státu vyvracet fake news.

– Zda po nás může vyžadovat dodržování pravidel vláda, která sama nejrůznější pravidla porušuje.

– Kdy se divákům stand-up komika Nikoly Džokiče „scvrkne zadek“.

– Na jak dlouho vyřadí špičkového fotbalistu ze hry přetržený kolenní vaz.

Několik maličkostí odjinud

Před padesáti lety si Alan B. Shepard zahrál na Měsíci golf.

Podívejte se na virus SARS-CoV-2 konečně doopravdy, ne na kresbě.

Abraham Loeb, astrofyzik z Harvardu, je hluboce přesvědčen, že objekt nazvaný „Oumuamua“, který v říjnu 2017 proletěl Sluneční soustavou, byl kosmickou lodí mimozemské civilizace. U vědce jeho renomé je to názor dost výstřední. Loeb svůj názor shrnul a zdůvodnil v právě vydané knize Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth (Mimozemská návštěva: První známka inteligentního života mimo Zemi). Kdyby se jednou ukázalo, že měl pravdu, čeká ho sláva toho, kdo se nepoddal většině.

Umělá inteligence stále častěji vyhodnocuje vhodnost uchazečů o práci. To nemusí být příjemné.

A není náhodou diskriminační požadavek, když se po uchazeči o práci chce, aby měl vysokou školu? Velmi často ano. (Zajímavá argumentace, doporučuji.)

A citát závěrem

Víte o tom, že čápi nosí děti? Mohu vám to dokázat pomocí statistiky. Srovnejte si odhad populace čápů v dané zemi a počet dětí narozených ročně. Po celé Evropě můžeme pozorovat velmi silnou vazbu. Více čápů, více dětí; méně čápů, méně dětí.

– Tim Harford: How to Make the World Add Up: Ten Rules for Thinking Differently