Někteří další žáci by se mohli vrátit do škol už počátkem března, podmínkou by však mělo být pravidelné testování, jehož pravidla nyní připraví Ústřední krizový štáb spolu s jednotlivými resorty. Zatímco studenti posledních ročníků středních škol by měli být testováni metodou PCR, pro žáky základních škol vláda zatím počítá pouze s antigenními testy. V obou případech by ale mělo jít o bezbolestné, neinvazivní odběry.

Návrat do škol má začít od března. Popisujeme, jak by se měli žáci testovat

„Pokud to situace dovolí, někdy od začátku března by se naše školy mohly začít znovu otvírat,“ řekl místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Ideální by podle něj byl 1. březen. Za prioritu považuje návrat studentů posledních ročníků středních škol, potom by se měly postupně vracet i další ročníky. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) po jednání vlády doplnil, že by se co nejdříve měli vracet i žáci devátých ročníků základních škol.

Ministerstvo školství už připravilo první návrh strategie návratu do škol, o kterém by podle Hamáčka už ve středu měl jednat Ústřední krizový štáb s ostatními resorty. Klíčovou částí této strategie má být právě pravidelné testování, které je podle Blatného přímo podmínkou pro návrat žáků.

V první fázi by se mělo jednat především o PCR testy, kterými by měli být testováni