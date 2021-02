Navalnyj je jako robot. Na dlouhé vězení připravil i děti, říká investigativec, který odhalil Putinovy zabijáky

Putinův režim se po sérii chyb dostal do situace, kdy je k smíchu, míní Christo Grozev z Bellingcatu. Protože Moskvě už podle něj nezáleží na reputaci, očekává investigativní novinář obrovskou vlnu státního násilí.

Po vyšetřování tragédie letu MH17, špionů, kteří otrávili Skripala, nebo vraždy v Berlíně má za sebou vůbec nejvýznamnější úspěch v kariéře nadšeného občanského investigativce – případ, který otřásl Kremlem a zásadně změnil ruskou politickou situaci.

Christo Grozev vedl vyšetřování investigativního projektu Bellingcat, které odhalilo jednotku ruské tajné služby FSB podezřelou z Navalného otravy novičokem. Právě on byl u toho, když Alexej Navalnyj zatelefonoval jednomu ze svých atentátníků a vymámil z něj přiznání.

Přestože je Navalnyj ve vězení, kde má strávit skoro tři roky, nevypadá to, že by měl Kreml situaci pod kontrolou.

Zvenku to tak vypadá. Zdá se, že ani nebyl připraven scénář, podle kterého by Kreml po Navalného návratu do Ruska vypadal jako vítěz.

Jejich jedinou strategií bylo, aby