Obelhávat lze voliče, ne virus. Pro ministry Babišovy vlády se v covidové strategii stala lež normou

Komentář Jana Wirnitzera: Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) se omluvila za výrok, podle kterého ani druhá světová válka nezpůsobila to, co covid. Způsob, jímž se pokusila z netaktního a nesmyslného přirovnání vybruslit, poukázal na zakletí, v jehož moci jako by česká vláda stále marně tápala, kudy z epidemie ven.