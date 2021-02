Teď není vhodná doba pořídit si mazlíčka. Stane se z něho citový závislák, říká expertka na problémové chování koček

Za problémovým chováním kočky je často chyba v komunikaci, upozorňuje Klára Nevečeřalová, která radí majitelům, již mají potíže se svými kočkami. „S některými kočkami je to běh na dlouhou trať, lidé často chtějí zázraky na počkání,“ říká.

Mnozí z nás dnes těžko snášejí karanténu a sociální izolaci. Jak to zvládají kočky, když jsou jejich majitelé většinu času doma, a ty tak od nich nemají klid?

Nedá se na to odpovědět obecně. Některé kočky jsou tím nadšené – to jsou ty kočičí „závislačky“, které jsou vděčné za to, že mohou být se svým majitelem. Ale jsou samozřejmě i takové, které jsou z toho „na nervy“, protože nemají klid, na který byly zvyklé.

Obecně mají kočky rády své rituály, a když jsme nyní většinu času doma, narušily jsme jim jejich standardní denní režim – v sedm budíček, před osmou lidé odcházejí z domu a kočka má až do páté doma pohodičku. Pak jsme přišli z práce, následovala nějaká zábava, večeře a podobně. Nyní se však celé dny ochomýtáme kolem koček, takže mají narušený spánek a nemohou si až tak hlídat své teritorium. Nebo si ho naopak hlídají ještě více, protože cítí potřebu chránit svou smečku. Kočka může být v důsledku toho neurotická.

Takže pandemie výrazně ovlivnila nejen lidský, ale i kočičí život?

Určitě. Ačkoliv podle mě výrazněji ovlivnila psy než kočky. Kolegové, kteří se psy zabývají, hlásí velký nárůst špatného chování u psů, kteří tyto změny nezvládají. Já mám pocit, že u koček řeším stále stejné problémy. Tedy tytéž jako před pandemií.

Čím si vysvětlujete ten rozdíl? Nezdá se mi, že by kočky byly přizpůsobivější než psi.

Určitě nejsou přizpůsobivější, právě naopak, kočky jsou mnohem větší „konzervy“. Pro kočku to však může být snazší v tom, že je stále ve svém stabilním prostředí, jen se mění některé návyky. Psi to mají podle mě těžší v tom, že jsou téměř vždy závislí na lidech a velmi snadno si zvyknou na to, že jejich pán je s nimi stále doma. A když se pak vrátí ke standardnímu režimu, pes se z toho může „zhroutit“.

Kočka to zvládne bez problémů?

Pro ni to může být divné první týden, ale pak se znovu vrátí do starých kolejí. Je stále ve svém prostředí a nemusí řešit tolik stresových faktorů jako pes. Ale základní rozdíl je opravdu v tom, že není tak citově závislá jako pes.

Zaznamenáváte, že by během pandemie stoupaly počty adoptovaných zvířat z útulku?

Ano, ale nemyslím si, že je dobrý nápad pořídit si domácího mazlíčka právě během pandemie.

Proč?

Právě z toho důvodu, že