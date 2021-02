Vakcína AstraZeneca půjde zatím jen do tří krajů. Někde ji dostanou senioři, jinde zdravotníci

Do nemocnic dnes míří první vakcíny od firmy AstraZeneca. Zatím tato očkovací látka půjde pouze do Středočeského a Královéhradeckého kraje a na Vysočinu. Ministerstvo zdravotnictví je vybralo proto, že mají nejvíce registrovaných seniorů nad osmdesát let, kteří čekají na termín. Někde počítají s tím, že s očkováním pomohou praktičtí lékaři.