Tisíce lidí na tribunách, žádné roušky. Dějiště Australian Open si to může dovolit

Tenisové Australian Open je největší sportovní událostí pandemie. Denně smí do areálu polovina maximálního počtu diváků – jenže to je celých 30 000 lidí. Ti jsou rozděleni do tří zón. Až se turnaj posune do čtvrtfinále a dál (bude méně zápasů na méně kurtech), celkový denní počet diváků se mírně sníží na 25 000.

Na finále bude hlediště hlavního kurtu – Rod Laver Arena – plné ze 75 procent, popisuje server Tennis.com. To znamená přes 11 000 diváků na jednom stadionu.

A v hledišti, pokud nebude kvůli dešti zatažená střecha, nemusejí mít diváci (a až na výjimky nemají) roušky.

Namísto rušení nebo dalšího odsouvání (Australian Open se obvykle koná v lednu) se organizátoři rozhodli turnaj uskutečnit.

Loňské grandslamové turnaje byly pandemií poznamenány značně: Wimbledon byl zcela zrušen, US Open se hrálo bez diváků a francouzské Roland Garros se přesunulo z jara na podzim a počet diváků se kvůli zhoršující se epidemické situaci značně snížil.

Australský stát Victoria, jehož hlavní město Melbourne je dějiště Australian Open, si ale pořádání turnaje může dovolit.

Situace ve státě Victoria: epidemie prakticky neexistuje Aktuální počet případů covid-19 na JIP: 0

Aktuální počet případů covid-19 v nemocnicích: 0

Počet aktivních případů (doma): 20

Počet nově nakažených za posledních 24 hodin: 1

Počet obětí covidu-19 za posledních 24 hodin: 0

Počet obyvatel: 6 700 000 (to zhruba odpovídá populaci Čech i s celou Vysočinou, bez zbytku Moravy) Zdroj: ministerstvo zdravotnictví státu Victoria

Pořadatelé a především australské úřady ale ani v takové situaci nechtějí nic podcenit. Například jen čtyři dny před začátkem Australian Open byl v Melbourne