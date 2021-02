Komik Nikola Džokič rád lidem připomíná chvíle, kdy se jim scvrkne zadek

Jeho humor je kontroverzní, většinou vychází z každodenních trapných situací, ale nebere si servítky ani vůči Janu Palachovi. Ačkoliv vyrůstal v jiné zemi, na český humor se Nikola Džokič dobře naladil, což předvádí se skupinou Underground Comedy.

Dá se dělat stand-up comedy bez živého publika?

Viděl jsem pokusy, kdy komika natáčeli s mikrofonem na pódiu prázdného klubu a pak do toho namíchali umělé smíchy, ale to mi přijde zoufalé. Pointa klasické stand-up comedy je v propojení humoru s diváky, bez živého publika není ta správná atmosféra a není to ono. Klasický stand-up tudíž přes internet moc nefunguje. Snažili jsme se s kolegy z Underground Comedy převtělit náš humor do onlinu, ale zvolili jsme raději jiné formáty. Zkusili jsme talk show čtyř komiků a také hráli AZ-kvíz. To byla velká zábava, pozvání totiž přijal samotný Aleš Zbořil a spolupráce s ním byla hrozně fajn. Je milion způsobů, jak dělat humor online, ale povídat do kamery vtipy není to samé jako stand-up comedy.

Jak bude vypadat vaše první živé vystoupení po covidu?

Je to půl roku, kdy jsem stál na pódiu naposledy, a těším se na to jako na druhé Vánoce. Je to můj adrenalin, moje závislost. Využil jsem volný čas k přípravě tří nových skečů. Mezitím se mi narodil syn, takže se tematicky budou točit i kolem rodičovství. Sice je to teď moje každodenní náplň, ale nechci mluvit jen o tom. Mám pár dalších nových témat, kontroverzních až sprostých. Začnu takovým roztomilým pomalým rozjezdem a nečekaně přepnu do něčeho drsnějšího, aby většina publika žasla nad tím, jak jsme se k takovému tématu dostali.

To je vaše osvědčená strategie, jak publikum zaujmout?

Jedna z nich. Je dobré začít něčím úplně jiným, než čím potom skončíte. Začít mile a skončit brutálně. Lidé se pak