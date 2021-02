Bém: Jsem jednatelem firmy. Tečka. Jsem její majitel. Tečka. Mohl bych vás odsud vyhodit

Bývalý pražský primátor a exposlanec Pavel Bém v rozhovoru pro Deník N popisuje své současné podnikatelské aktivity a vysvětluje, proč se mu v čele ODS nelíbí Petr Fiala. Naopak se zakladatelem strany Václavem Klausem Bém souzní i v postojích k pandemii. „Byl jsem příliš velká ‚shining star‘. A to se ve vysoké politice nenosí,“ říká.

Připadá mi, že jste byl v politice takový předskokan Miroslava Kalouska. Taky jste byl jako on buďto milován, nebo nesnášen. Je tato role v něčem výhodná? Kromě toho, že takový politik je výrazný.

V horách čas od času od svých přátel slýchávám: „Není důležité, jestli je zážitek dobrý, či špatný. Hlavně že je silný.“ Vždycky když se vracíme z nějakých osmitisícovek a jsme mrtví nebo polomrtví, si tohle říkáme.

Pro mě ale ani jedno, ani druhé nebylo nic, o co bych stál. Přemýšlím, co je horší. Jestli být tím obdivovaným, milovaným a do nebe vynášeným, nebo tím úplně zatracovaným pekelníkem.

Ve druhém případě můžete vždycky mile překvapit.

Ale ani jedno, ani druhé mi není příjemné. Já jsem naprosto spokojený v situaci, kdy mě nekonfrontuje nějaká zbytečná nebo nepřiměřená láska, a stejně tak když mě nekonfrontuje neadekvátní a nelegitimní odmítnutí či kritika.

Ale sám sebe byste označil za kontroverzního, ne?

Ne.

Příměr s Kalouskem jsem použila proto, že on, ať už udělá cokoli, vždycky bude „ten s těmi padáky“. Stejně tak vy budete vždycky ten s Opencard, s chatou v Jizerkách, ten se ztracenými majetkovými přiznáními na magistrátu…

Ale víte, že já jsem s Opencard nikdy neměl nic společného?

To jste měl vysvětlit především Mirku Topolánkovi, který vás kvůli tomu kritizoval.

On to ale moc dobře věděl.

Proč tedy proti vám šel v médiích?

Musíte se zeptat Mirka Topolánka.

Vy to víte.

Samozřejmě to vím. Prostě proto, že jsem byl příliš velká „shining star“. A to se ve vysoké politice nenosí. Mirka jsem strašně ohrožoval. On mi hrozně záviděl.

Co ti další? Bohuslav Svoboda a Petr Nečas, kteří vás vyzývali k odchodu z ODS. Miroslava Němcová a Zbyněk Stanjura, kteří vás vyzývali ke složení poslaneckého mandátu. Ty všechny jste zastiňoval a vadil jste jim v politice?

Já už si to moc nepamatuju. Pravda je taková, že ke složení mandátu mě vyzýval Petr Nečas. Nikdo jiný. S Petrem Nečasem jsem měl v Kramářově vile půvabný rozhovor. Odjížděl jsem zrovna do Gruzie, kam jsem cestoval jako adiktolog a psychiatr, který v postkomunistické Evropě pomáhal s protidrogovou legislativou.

Cestou na letiště mi Petr zavolal do auta, ať to vezmu přes Kramářovu vilu. Tam mi řekl památnou větu: „Nezkoumám pravdu, protože vím, že vždycky je daleko složitější, než jak to na první pohled vypadá. Ale musíte složit mandát. A musíte vystoupit z ODS.“

Já jsem řekl: „Petře, to kdybych udělal, přiznám se k něčemu, co jsem nikdy neudělal.“ Protože já nejsem kariérní politik, který vystudoval vysoké školy v Moskvě nebo v Paříži a připravoval se na politickou kariéru. Dostal jsem se do politiky úplně náhodou a nesu si s sebou svoje vlastní etické principy.

Takže jsem dodal: „Opravdu to neudělám. Maximálně, abych nepoškodil ODS, pozastavím svoje členství do okamžiku, než se celá situace vyšetří.“ Tehdy šlo o nějaké ty odposlechy (Bémových hovorů s lobbistou Romanem Janouškem, pozn. red.). Chtěl jsem, aby se nejprve vyšetřilo, jestli jsou pravé, nebo nepravé. Zfixlované, nebo nezfixlované. Komu slouží, kdo je vytáhl.

Komu sloužily?

Myslím, že už se to v učebnicích české politologie napsalo. Sloužily k tomu, aby