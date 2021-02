Smířlivá autokalypsa Jiráskových vraků

Někdy hraje čas umělci do karet. Fotograf Václav Jirásek před mnoha lety nafotil sérii Infekce, jejímž svorníkem je muž v roušce obcházející prázdnou krajinou. Na její knižní vydání se před osmi lety nenašly peníze, ale v pandemické době jako když takové téma najdeš – kniha vyjde letos v březnu. Apokalyptická atmosféra aktualizuje i Jiráskovu dosud poslední fotoknihu Auta.

Člen umělecké skupiny Bratrstvo, která fungovala na přelomu 80. a 90. let, byl vždy známý pečlivou stylizací svých fotografií. V posledním projektu se však zcela odklonil od vysoce estetizovaných výrazů a nechal promlouvat nepřikrášlenou skutečnost. Někdy totiž není zapotřebí dalšího zásahu. Platí to rozhodně pro motiv autovraků, jimiž byl Václav Jirásek několik let posedlý.

V archivu se mu nakonec shromáždila téměř tisícovka fotografií těchto plechových „výřadů“, jak jim říká po myslivecku. Nafotil je v několika zemích světa, do knihy se souborným názvem Auta však nakonec zařadil především snímky z Řecka a okolních ostrovů. (Nechybí však ani Mexiko či Česko.) Proč zrovna odtud? Fotograf