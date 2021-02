Vítejte u souhrnu toho nejdůležitějšího z domácí politiky. Pokud chcete mít dobrý přehled a zároveň vám stačí si o ní číst jednou týdně, pak je náš PolitikoN určen právě vám. Texty si můžete objednat také do e-mailu jako newsletter.

PolitikoN: Co nám tóčo na Ústavním soudu řeklo o české politice. A proč to není překvapení

Uplynulému týdnu jednoznačně dominoval ve středu vyhlášený nález Ústavního soudu. Jeho dopad se bude řešit i v příštích týdnech a měsících, protože politici se musí dohodnout na nových pravidlech, jak volit své zástupce do dolní komory Parlamentu.

Poprvé bychom si to měli vyzkoušet poměrně brzy, a to 8. a 9. října. Právě tak krátký čas, který k přípravě změn zbývá, kazí to, abychom si mohli úlevně říct, že Ústavní soud konečně konstatoval nerovnost českého volebního systému pro menší strany.

Pojďme si jen krátce zrekapitulovat, co plénum rozhodlo: soud nejprve označil za neústavní zvýšené kvorum, kterého při snaze dostat se do Sněmovní 4 musely dosáhnout koalice stran. Vedle toho mu vadila takzvaná d’Hondtova metoda, která slouží pro přepočet hlasů voličů na poslanecká křesla. Ovšem ne sama o sobě, protiústavní se podle soudu stává až v kombinaci s čtrnácti různě silnými volebními obvody, do kterých je Česko pro sněmovní volby rozparcelováno.

O tom, že Ústavní soud měl takové rozhodnutí udělat podstatně dříve než tři roky po podání stížnosti senátorů a současně pár měsíců před volbami, toho bylo napsáno už hodně, mimo jiné i na stránkách Deníku N. Jestli je ale česká politika v něčem výjimečná, pak v tom, jak neustále umí překonávat samu sebe a posouvat hranice zase o něco dál. Tentokrát jsme totiž slyšeli mnohem více než obligátní „sice nesouhlasím, ale respektuji to“.

Premiér Andrej Babiš několik hodin mlčel, nakonec mu to asi nedalo a přece jen