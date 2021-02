Jak to vypadá, když vláda hodí občany přes palubu jen kvůli tomu, aby to do poslední chvíle vypadalo, že stát epidemii zvládá

„Postará se o vás i Česká republika, není potřeba za každou cenu cestovat do zahraničí, Česká republika si váží každého života každého českého občana,“ prohlásil dnes dopoledne do mikrofonů před vchodem chebské nemocnice ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Těžko ovšem hledat slova, která by byla více v rozporu s místem a časem.

Teprve po měsíci, kdy na Chebsku umírá nejvíc lidí v Česku na tisíc obyvatel, kdy malá přeplněná nemocnice nezvládá každodenní nápor pacientů a personál upozorňuje, že už běžně musí pacienty třídit podle věku, se na místo vypravil někdo z vlády.

Představte si, že by během necelého roku vymřela obec jako Kyselka nebo Libá. Obě vesnice ležící v Karlovarském kraji mají asi devět set obyvatel, což je zhruba počet mrtvých vinou covidu-19 v regionu za poslední rok. V situaci, kdy umírá tolik lidí ve vzdáleném regionu, vzbudí to zájem odpovědného ministra až po několika týdnech.

Až dosud totiž úřady zdejší situaci zlehčovaly, ministr Blatný dokonce nejdříve oznámil, že do Chebu pošle kontrolu, jestli je tam opravdu situace tak dramatická, jak popisují místní.

To je naprostý výsměch vyčerpaným a frustrovaným sestrám a lékařům, kterým umírá několik lidí denně pod rukama, protože jim nemohou poskytnout veškerou dostupnou péči. Vědí přitom, že ti lidé by mohli žít.

O tom, nakolik jsou pro vládu důležití čeští občané žijící v nejzápadnějším výběžku republiky, se mohli místní přesvědčit také třeba ve chvílích, kdy premiér s despektem prohlásil, že „Karlovarský kraj je historicky nejhorší ve všem“.

Nebo když ve svém videu Čau lidi umístil Cheb do Královéhradeckého kraje. To sice vyvolalo vlnu vtipkování, ale na pozadí byla patrná hořkost, protože těžko najít výmluvnější symbol přehlížení tohoto regionu, než že dokonce ani premiér neví, kde přesně leží.

Také proto se ve čtvrtek na Blatného tiskovku přišlo podívat asi padesát místních lidí s transparenty, kteří požadovali nejjednodušší řešení krize – otevřít jen čtyři kilometry vzdálené hranice do Německa, které opakovaně nabízí pomoc a ujišťuje, že alespoň několik pacientů může převzít.

Vláda přesto trvá na tom, že se raději spustí letecký most z chebského letiště, odkud budou policejní a armádní vrtulníky létat s pacienty dvacet čtyři hodin denně a sedm dní v týdnu do nemocnic po celé republice. Dnes třeba do Brna.

A jako ústupek vyčerpaným chebským zdravotníkům nabídl ministr posílit tým o tři lékaře-internisty. Už ale neřekl, kde je vezme, protože specializovaných lékařů je nedostatek všude.

Ostatně s úplně stejnou situací se potýkal loni v červenci Blatného předchůdce Adam Vojtěch (ANO). Protože se ukázalo, že mají-li si lékaři z chebské nemocnice vybrat řádnou dovolenou, musela by se zavřít interna a onkologie a spádová oblast pro více než sto tisíc lidí by zůstala přes prázdniny úplně bez nemocniční péče.

Exministr sháněl internisty z nemocnic v Ústí nad Labem a v Praze a nakonec se podařilo záskok domluvit. Řešení to bylo dočasné a nedostačující, ostatně jako mnoho jiných dočasných a nedostačujících řešení, která dosud vláda ohledně epidemie vymyslela.

A pokud se teď opravdu podaří tři potřebné lékaře sehnat, pořád ještě se budeme bavit o desítkách odborných sester, které v nemocnici také chybí.

Podle mluvčího Karlovarské krajské nemocnice Vladislava Podrackého prošlo jen za leden zdejším oddělením ARO padesát pacientů. To je čtyřikrát víc než před covidem. Podobné je to na JIP – běžně je na nich asi pětadvacet lidí měsíčně, letos v lednu to bylo šedesát jedna. Chebsko má za poslední týden 1139 nových případů covidu-19 na sto tisíc obyvatel, to je nejvíc v Česku. Tisíc sto případů na sto tisíc obyvatel hlásí i sousední Sokolovsko.

Místo toho, aby ministr zdravotnictví před chebskými lékaři a sestrami poklekl a omluvil se, že je v tom stát nechal, že situaci dlouho zlehčoval a neudělal nic, aby zabránil největšímu umírání v regionu od války, že se kvůli dlouholetému snižování plateb od pojišťoven rušily stovky lůžek, která teď chybí, vykládal Blatný, jak teď nemocnici spasí tři doktoři a vrtulník navíc.

Do této situace ale přivedla region vláda, právě jeho dlouholetým přehlížením a zanedbáváním.

Jako by si ministr Blatný pořád neuvědomoval vážnost krize, v níž se ocitlo nejen Chebsko, ale celá země. Nebo uvědomoval, ale bylo mu to jedno či se to snažil vytěsnit. Všechny tři možnosti znamenají špatnou zprávu nejenom pro Chebské, ale i pro celou zemi.