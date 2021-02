Notes: Zpětvzetí paní Aleny a vazba pro pana Pána

S dalším dnem přišel i další příklad toho, jak se rozhodně nevyrovnávat s koronavirovou krizí. Není náhodou, že opět z Česka. Finanční správa začala obvolávat podnikatele, kteří žádali o kompenzaci za výpadek příjmů, s tím, aby žádost stáhli. Píše o tom kolega Jan Pavec. Správa si tak chce ušetřit práci: o mnohých podnikatelích totiž už předem ví, že kompenzaci od ministerstva financí nedostanou. A ti, kteří žádost o kompenzaci podali třeba už v listopadu, stále netuší, jak dopadla. „Nevím, co s vámi mám dělat. My k tomu nemáme vlastně vůbec žádnou metodiku. Nevíme, komu můžeme a komu nemůžeme poskytnout,“ řekla například úřednice jedné podnikatelce. Takže finanční správa sice neví, komu má či nemá peníze uznat, ale přesto (nebo proto?) vyzývá k tomu, aby o ně radši podnikatelé radši ani nežádali, a když už tak udělali, aby učinili až sakrálně znějící proces zpětvzetí.

Zboží, po kterém se i v této krizi jen zapráší, jsou roušky. Jak vyplývá z analýzy Deníku N, v listopadu roušky a respirátory nakupovalo ministerstvo vnitra od české firmy. Ta je však dovážela opět z Číny. Ministerstvo je nakupovalo za 32,6 koruny za kus i v době, kdy firma nabízela respirátory jiným institucím za poloviční cenu. Od vypsání zakázky k uzavření smlouvy totiž z nějakého důvodu uběhlo půl roku. Poslední dobou je čím dál tím víc utěšující takzvané pravidlo Hanlonovy břitvy: Nehledejte zlý úmysl tam, kde je dostatečným vysvětlením hloupost. O předraženém nákupu roušek píše Eliška Hradilková Bártová.

Koronaviru v Česku se týká i dnešní Studio N. A podle odborníků to nevypadá dobře: na odchyt britské mutace už je totiž podle nich pozdě.

Jako by nestačilo tohle všechno, Česká republika má na krku od úterního rozhodnutí soudu bezprecedentní ústavní krizi. Kolega Honza Tvrdoň ve svém článku spolu s experty nastiňuje čtyři varianty, kterými je možné krizi odvrátit. Čas je ale omezený: volby jsou zanedlouho, a zatímco ani jedno z řešení není technicky složité, procesně může dojít k průtahům. Na řešení se totiž musejí shodnout obě komory Parlamentu, složené ze stran s často diametrálně odlišnými představami o tom, jak by volby měly vypadat. Jak ve svém komentáři píše výzkumník v neziskové organizaci Institute H21 Jan Hořeňovský, je možné, že se politici zkrátka na řešení shodnout nestihnou. Ústavní soud tak podle něj svým načasováním dost možná spustil časovanou bombu, u které nikdo neví, co přinese.

Vše o nálezu Ústavního soudu potom najdete na jednom místě zde.

Youtuber Mike Pán, jak se nechal Mikael Oganesjan úředně přejmenovat, léta natáčel reklamní videa pro firmu, která klientům slibovala, že budou moci beztrestně páchat dopravní přestupky. Často se přitom vysmíval policistům do tváře a nadával jim. Teď mu ale hrozí vězení: policie ho zatkla v úterý při předávce peněz, které získal vydíráním. Dnes ho poslala do vazby. Určitě je ale proti vězení pojištěný. O případu píše kolega Lukáš Prchal.

Příjemným zpestřením naší nabídky může být rozhovor s designérem Maximem Velčovským, známým díky zlatým holínkám i ikonickému účesu. Popisuje, jak ho koronavirová krize donutila přemýšlet a experimentovat. Řeč byla o snobství, masovosti, ale i o tom, jaký popelníček by navrhl Miloši Zemanovi. Spoiler: nenavrhl by.

