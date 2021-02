Kuba: Trojkoalice musí vyhrát, já ale v Praze klepat na dveře nebudu. ODS mě ani nevzala do anticovid týmu

Jihočeský hejtman Martin Kuba se v posledních týdnech stal jednou z nejviditelnějších tváří ODS. O pozornost si řekl projektem očkovacích center, na který postupně najíždějí i další kraje. S vlastní stranou má ale Kuba napjaté vztahy. Patří k odpůrcům koalice s TOP 09 a KDU-ČSL. Ta má podle něj povinnost vyhrát volby. Za jakýkoliv horší výsledek by podle Kuby měl nést osobní odpovědnost předseda Petr Fiala. V rozhovoru pro Deník N Kuba mimo jiné říká, že na rozdíl od svého stranického šéfa by s nabídkou účasti v tendru na dostavbu Dukovan oslovil i Rusko.

Když jsem četl texty a rozhovory s vámi z uplynulých týdnů, asi v žádném z nich nechybělo slovo comeback. Prožíváte comeback?

Nevím, jestli prožívám comeback. Spíš je to hodnocení lidí, kteří se na to dívají zvenku a popisují návrat do viditelných politických funkcí. My jsme trošku zvyklí, že politiky sledujeme jenom ve veřejně viditelných pozicích a nezajímají nás v momentě, kdy v nich nejsou.

Tvrdím, že k životu patří úspěchy i pády, je to normální. Já na tohle úplně netrpím, že každý politik musí furt někde sedět. Nebaví mě lidi, kteří osm nebo dvanáct let sedí ve Sněmovně a v podstatě nic neřeknou. To si mnohem víc vážím politiků, kteří na chvíli vypadnou a potom se vrátí a něco dokážou měnit a ovlivňovat.

Politický comeback z pohledu návratu do politické funkce je to určitě, ale zažil jsem úžasných sedm let, kdy jsem musel z politických výšin padnout na hubu, vybudovat vlastní podnikání. Naučilo mě to spoustu věcí a dalo mi to taky od spousty věcí odstup.

Proč jste se tedy do politiky vracel?

Já jsem homo politicus. Vždycky jsem byl chlap, který věci kolem sebe raději vytvářel, než aby je nechal vytvářet někoho jiného. Snažím se svou vizi světa kolem sebe prosazovat, a ne si nechat diktovat. Tohle buď člověk v sobě má, nebo nemá.

V politice jsem byl celou dobu, akorát jsem byl pouze zastupitelem města a kraje, což nikoho moc nezajímá. V roce 2018 mě kolegové požádali, jestli bych nevedl kandidátku do komunálních voleb. Mně se to tenkrát zdálo dobré, chtěl jsem si vyzkoušet, jaká bude reakce voličů.

ODS se z pěti procent zvedla na skoro patnáct, takže to byl velký nárůst, byť jsme ještě nevyhráli. Ale byl to pro mě zajímavý signál, že lidé oceňují, že tu mám firmu, podnikám, mám nadační fond, že tu žiju, že jsem Jihočech. Tak jsem si říkal, že to vyzkouším v krajských volbách, a připravil jsem se s týmem, protože mi pořád jde o to, jak budou jižní Čechy vypadat a jak se tady bude žít.

V poslední době vás zviditelnila hlavně očkovací strategie a očkovací centra, o kterých jste začal mluvit a která ministr Jan Blatný původně odmítal. Dnes vznikla nebo vznikají v řadě krajů. Pokládáte to za svoje vítězství?

Já to neberu jako vítězství, ale jako ryze praktickou věc, bez které by to nešlo. Na začátku, když se mluvilo o tom, že ministerstvo má strategii, tak žádnou nemělo a nikdo si nebyl schopen položit tři čísla vedle sebe. Když jsem šestého prosince viděl první strategii, pochopil jsem, že na ministerstvu si myslí, že strategie znamená, že napíšou, že porazíme covid a všechny naočkujeme.

My jsme si jednoduše spočítali, kolik máme v nemocnicích seniorů nad šedesát let, zjistili jsme, že je to 74 procent pacientů, a že kdyby oni byli imunní, jsme z problémů venku. Pak jsme si řekli: „Teď si představme, že je chceme za tři až čtyři měsíce naočkovat.“ Zjistili jsme, kolik jich musíme očkovat denně, a bylo nám jasné, že to nejde dělat v krumlovské nebo prachatické nemocnici na chodbě, že musí vzniknout ta očka (OČKA je oficiální název jihočeských očkovacích center, pozn. red.).

Teď i pan ministr a řada lidí dochází k tomu, že jsem měl pravdu. To ale jenom znamená, že jsme si vedle sebe položili tři čísla a bylo jasné, že to tak dopadne.

Umíte používat chytlavá vyjádření, která přitahují pozornost – očkovací McDonald, netiskneme sestřičky na 3D tiskárně – jakou část vašeho úspěchu tvoří právě tyto věci, které lidem utkví v paměti?

To nevím. Není to tak, že bych se na to soustředil.

Doufám, že máte taky něco připravené pro mě.

Nevím. Někdy vám to sedne a řeknete věc, která sedí. Ale poté co jsem v politice zažil nejvyšší posty a pak vypadl do podnikání, jsem se naučil, že nejrozumnější je mluvit, jak to cítíte, a dělat to tak, aby vám lidé rozuměli. Vyčítám velké části politického spektra – a musím říct, že i svým spolustraníkům –, že