Anonymita v davu už neexistuje. Dle mého je to fér

Na začátku bylo částečně rozmazané video muže stojícího zády, který ukradeným policejním štítem rozbíjí okno budovy Kapitolu. Po několika dnech bylo v komentářích k twitterovému příspěvku k dispozici několik desítek jeho fotografií v dobrém rozlišení, včetně velmi dobrých záběrů obličeje. A na konci bylo jméno: Dominic „Spazzo“ Pezzola. Jeho zatčení FBI bylo už otázkou hodin.

Podobných příběhů se událo několik desítek. Útok na Kapitol ještě ani neskončil a na internetu, zejména Twitteru, ale i dalších sociálních sítích, se rozjelo zřejmě největší pátrání po identitách a jménech v historii. Zapojily se do něj tisíce účtů a šlo o pravděpodobně nejrozsáhlejší případ crowdsourcingu v dějinách.

Napomohl tomu zejména fakt, že téměř každá vteřina útoku byla natočena nebo vyfocena – nejčastěji mobilním telefonem samotných účastníků, ale i profesionálními kameramany a fotografy. Pro představu o jejich množství: FBI po týdnu oznámila, že z veřejných zdrojů získala sto tisíc fotografií a videozáběrů.

Analyzovat rychle takové množství materiálu a vyvozovat z něho souvislosti je zcela mimo možnosti i takové instituce, jakou je FBI. Použít strojové zpracování není možné, protože povětšinou není ani jasné, co by vlastně počítač měl hledat. A právě v tento moment vstoupily do