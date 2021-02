Politolog: Mám obavu o vůli stran domluvit se na změně voleb. Každá bude sledovat své zájmy

V souvislosti s novelou volebního zákona se mluví o čtyřech modelech, které by šlo rychle aplikovat: o návratu k systému z 90. let, slovenském modelu, možném slučování některých krajů pro potřeby sčítání hlasů nebo rozdělování hlasů stranám celostátně a jejich následnému převodu na krajskou úroveň.

Myslíte si, že jednotlivé varianty dostatečně zvyšují poměrnost, jak to chce Ústavní soud?

U všech čtyř návrhů by mohla být proporcionalita dostatečná. Každý z nich ale přináší řadu dalších efektů, které jednotlivé politické strany nezasáhnou stejně. Pokud se rozběhnou jednání právě o těchto čtyřech návrzích, některé strany budou pro část z nich a jiné se jim budou spíše bránit.

První varianta (tedy model návratu k systému z 90. let, pozn. red.) by vyhověla zadání Ústavního soudu, ale zároveň je to věc, která přináší problém s druhým skrutiniem. Muselo by se pohlídat, aby si strany nevytvářely takovou kandidátku, jež by byla složena z lidí, kteří by u voličů byli strašně nepopulární, a nesnažili se je tam dostat přes druhé skrutinium.

Čili by se tito politici mohli schovat a být zvoleni přes hlasy, které zbydou po prvním skrutiniu?

To je trochu riziko této varianty. Tahle past tu je, ale myslím si, že by to neprošlo přes veřejné mínění a nejspíš ani přes Senát. Dá se to ale nastavit i jinak. Do druhého skrutinia mohou třeba jít ti kandidáti, kteří se účastnili již voleb na úrovni krajů.

Kdybych si měl tipnout, a pokud se strany budou chtít mezi sebou domluvit, což podle mě není vůbec jasné, je to jedna z variant, která má spíše větší šance.

Jak funguje tento volební systém? Hlasy se rozdělují nadvakrát, nejprve na úrovni volebních obvodů. Celkový podíl hlasů voličů se dělí počtem rozdělovaných mandátů (+1). Tedy kdyby volilo 100 lidí a rozdělovala se čtyři křesla, základem by byla matematická formule 100 : 5 (4 + 1). Výsledek každé strany v kraji se následně dělí tímto číslem a strany získávají tolik křesel, kolikrát se tento podíl vešel do jejich volebního zisku. Hlasy, které se pro přepočet v jednotlivých volebních obvodech nevyužily, se přesouvají na celostátní úroveň. Zde se v druhém skrutiniu opět stejným systémem převedou na mandáty. To kompenzuje menším stranám nižší zisky v jednotlivých krajích.

Domluvit se strany přece musí. Pokud to neudělají, co se stane?

Dostali bychom se z hlediska ústavního pořádku na naprosto neprobádanou a krizovou půdu, volby bychom konat mohli, ale nevěděli, jak mandáty rozdělit a komu je přidělit Myslím si, že se více budou chtít domluvit strany, které mají perspektivu, že dopadnou lépe než v předchozích volbách.

Například pro hnutí ANO je ta situace velmi nepříjemná v tom, že