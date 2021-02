Sputnik vypadá ve studii velmi dobře. Otazníky vidím, ale kulišárnu bych za nimi rovnou nehledal, říká biochemik

Renomovaný časopis Lancet zveřejnil ruskou studii o vakcíně Sputnik V. Podle lékaře a biochemika Jana Trnky vypadají výsledky výborně, ale rozhodně Česku nedoporučuje předbíhat nebo obcházet Evropskou lékovou agenturu. „Mohou se ukázat věci, které ve studii nejsou vidět. Nepouštěl bych se do žádné sólo jízdy,“ upozorňuje.

Jaký máte první dojem ze studie o vakcíně Sputnik V publikované v časopise Lancet? Dá se číst jako dobrá zpráva?

Řekl bych, že to dobrá zpráva je. Studii jsem prošel velmi pozorně – jsou v ní drobnosti, kterým přesně nerozumím nebo jsou formulované nejasně, a nejde vydedukovat, jak je to myšleno, takže mi vyvstává několik otazníků. Předběžné výsledky ale vypadají velmi dobře, co se týče bezpečnosti i účinnosti.

Určitě se dostaneme i k těm otazníkům. Ale pojďme si říct, co jsou to předběžné výsledky? Jsou publikované ve stejné fázi, jako to bylo u již schválených vakcín?

Ano, je to srovnatelné. Ve třetí fázi klinického hodnocení se průběžně počítá, kolik očkovaných se nakazí, ale v té chvíli je studie zaslepená, proto se neví, kdo z nich má účinnou látku a kdo placebo.

V momentě, kdy se nakazí určitý počet, nebo spíše určité procento účastníků – a to je poměrně přesně vymezeno od statistiků –, mohou se data „odslepit“. Pak je možné se podívat a spočítat, kolik lidí se nakazilo ve které skupině, a z toho spočítat „předběžnou“ účinnost vakcíny. Je za tím spousta zajímavé statistiky. A u Sputniku je postup stejný jako u jiných vakcín.

Podle předběžných výsledků je jeho účinnost 91 procent, což je hodně.

Ano. Účinnost je vysoká, ale ani to mě nepřekvapuje.

Ne? Účinnost je podstatně vyšší než u vakcíny AZD 1222 od AstraZeneky, která je založena na stejném principu, použití adenovirového nosiče, s tím rozdílem, že AstraZeneca použila šimpanzí adenovirus a Rusové lidský.

Jenže fígl je v tom, že ruská vakcína