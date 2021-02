Notes: Ústavní tóčo i prasečina, chcíplý vlek a Pán pod zámkem

Ústavní soud is the new koronavirus – je ho v médiích plno.

Vše odpálilo v devět hodin ráno – spíše tedy později, protože přetížený web oddálil zveřejnění rozhodnutí Ústavního soudu, kterým se ruší některé pasáže volebního zákona. D’Hondtovu metodu i zvýšené kvorum pro koalice ústavní soudci označili za protiústavní. A parlament tak bude muset zákon změnit.

Opozice rozhodnutí přivítala a vicepremiér Jan Hamáček (toho dne v černé mikině) chce svolat jednání stran. Hlasy opozičních politiků shrnuje Bára Janáková.

Poté se k věci vyjádřili čtyři ústavní soudci, kteří s nálezem pléna nesouhlasí. Vadí jim termín a způsob přijetí nálezu i to, že je to významný zásah do procesu přípravy voleb. „Vrcholem arogance je pak vyhlášení nálezu pouhých 19 hodin po jeho přijetí (aniž by však bylo soudcům dáno k dispozici jeho konečné znění), snad aby nebyl poskytnut patřičný prostor disentujícím soudcům k sepsání odlišného stanoviska. To vše dává značně ponurý obraz o způsobu rozhodování Ústavního soudu v této věci,“ stojí ve stanovisku.

A rozhodnutí okomentoval i ústavní právník Jan Kysela, kterého rozhodnutí Ústaváku překvapilo. „To rozhodnutí smysl dává, ale přesto mě překvapilo. Až do minulého týdne jsem si nemyslel, že by k tomu Ústavní soud sáhl,“ říká v rozhovoru, ve kterém zároveň hovoří o možnostech, které se nabízejí, i o samotném verdiktu.

To prezident Zeman rozhodnutí ÚS nekomentoval a odkázal jen na obsah dopisu, který dříve ústavním soudcům zaslal.

Kolem jedné hodiny se na tiskové konferenci k tématu vyjádřil šéf Senátu Miloš Vystrčil, podle kterého Ústavní soud svým rozhodnutím potvrdil svou nezávislost. „Nenechal se ovlivnit ani dopisem pana prezidenta a rozhodl tak, jak si myslí, že je správné. A nám nezbývá než rozhodnutí respektovat,“ řekl. Například Václav Klaus mladší celé rozhodnutí označil za ústavní prasečinu.

Premiér Andrej Babiš se k situaci dlouhých pět hodin nevyjádřil, jenže to bylo ticho před bouří, která se spustila krátce po 14. hodině. Babiš obvinil soudce z ovlivňování voleb a prohlásil, že rozsudek otřásá důvěrou v politický systém. Zároveň naznačil (velmi důrazně, nutno podotknout), že předseda Ústavního soudu Rychetský může být domluvený se STAN na prezidentské kandidatuře. „Na rozdíl od pana Rychetského a ostatních ústavních soudců jsem byl zvolen ve svobodných demokratických volbách,“ hřímal Babiš. Více o plamenném vystoupení premiéra v článku Jana Tvrdoně a Hanky Mazancové.

Ústavní soud Babišova slova odmítl a zdůraznil, že soud se nesnaží ovlivnit politickou situaci, nýbrž chrání ústavu a její základní požadavek na ochranu ústavního principu rovnosti ve volebních procesech. Vyjádření si můžete přečíst zde, jen upozorňuji, že na rozdíl od toho předchozího příliš plamenné není.

A svoje k rozhodnutí Ústavního soudu řekla i ministryně spravedlnosti Benešová, dle níž rozhodnutí způsobí na politické scéně chaos, vypadá divně a neobjektivně. Podle ní je otázkou, „kdo co komu slíbil“ a „kdo se komu zavázal“. Více se nechtěla vyjadřovat… ale vyjádřila. A že to bylo tóčo.

To jeden z tvůrců stížnosti, europoslanec Stanislav Polčák (STAN), rozhodnutí přivítal (co taky jiného, když byl jedním z tvůrců). „Jsem rád, že Ústavní soud seznal, že je tu zásadní problém v rovnosti hlasů. Že někteří voliči se svým hlasem propíšou do zisku mandátů a jiní mají tu šanci jenom teoretickou, nebo prakticky žádnou,“ říká v rozhovoru.

Dnešní dění v komentáři shrnul Jan Moláček. „Prezident Miloš Zeman navíc hledá jakoukoliv skulinu, jak u moci udržet Andreje Babiše bez ohledu na výsledek voleb. Ústavní krize a pat, v něž může vyústit neúspěšné vyjednávání o kompromisní podobě volebního zákona, mu mohou místo skuliny otevřít slavobránu,“ píše v komentáři.

Ústavnímu dění se věnuje i dnešní podcast Studio N, kde změny vysvětlují reportéři Jan Tvrdoň a Bára Janáková.

Kdybyste snad k tématu měli ještě nějaké otázky, určitě na ně najdete odpověď v přehledných Q&A Jana Tvrdoně.

A kdyby vám i to bylo málo, celé dění okolo „Ústaváku“ si můžete projít ve speciálním onlinu.

Neústavní dění

Včerejší večer ovládla zpráva o tom, že youtubera známého pod přezdívkou Mike je pán zadržela pražská kriminálka kvůli podezření z vydírání. Mike Pán (původním jménem Mikael Oganesjan) se dříve natáčel při tom, jak uráží policisty, a na svém videokanálu propagoval pojištění na pokuty. Tak snad má pojištění i na zadržení.

Rakousko se rozhodlo pomalu rozvolnit protiepidemická opatření. Otevírá školy a chce děti (každý den!) testovat. To Německo sází na opatrnost a zatím nerozvolňuje, i když je v zemi epidemiologická situace lepší než v Rakousku. Jenže Rakousko už nyní počítá s dalším lockdownem. O rozdílném přístupu obou zemí píše náš německý zpravodaj Pavel Polák.

A velké věci se dnes děly i v Národní knihovně, tedy spíše v jejím vedení. Novým šéfem Národní knihovny se stal její dlouholetý zaměstnanec Tomáš Foltýn. A práce bude mít jako na kostele/knihovně. Čeká na něj dostavba Klementina, digitalizace nebo hledání finančních prostředků na personál.

Porody doma jsou kontroverzní téma, které (nejen) v internetových diskusích vyvolává vášně. A že doma rodí jen polovzdělané alternativní lesany? No, ne tak úplně. Většina žen, které v posledních pěti letech rodily doma, se tak rozhodla kvůli špatnému zacházení v porodnicích. „Žena, která je vzdělaná, si umí vyhledávat informace, je připravená na určitý způsob diskuse a mnohem hůř snáší, že se k ní někdo chová, jako by neuměla napočítat do pěti. A když se to navíc týká jejího těla. Pokud se jí respektujícího zacházení nedostává, bude na to pravděpodobně citlivější než žena, která na ně není zvyklá,“ říká v rozhovoru socioložka Anna Pospěch Durnová, která vedla rozsáhlý výzkum o důvodech domácího porodu.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

Parlament musí změnit volební zákon

Babiš: Ústavní soud ztratil zábrany

Hledáme odpověď na klíčové otázky ohledně zásahu Ústavního soudu

Část ústavních soudců nález kolegů sepsula

Rozhodnutí Ústavního soudu mě překvapilo, říká právník Kysela

Komentář: Cesta do pekel dlážděná dobrými ústavními nálezy

Podnikatelé ve velkém stahují žádosti o kompenzace

Rychlá vakcinace jako bonus brexitu

Spustil Navalnyj operaci Nástupce? Putin ji už zažil

Divadelníci jsou naštvaní, ale nejsou pro neposlušnost

Skončíte jak Němci u Stalingradu, vzkázal Kreml odsouzením Navalného

Krátké zprávy ze světa i domova

Muž, žena, transgender. Bývalá tenistka Martina Navrátilová vyzvala k vyjasnění pravidel pro účast transgenderových osob ve vrcholovém sportu. Československá rodačka usiluje o přijetí zvláštní klauzule pro vrcholové sportovce.

Informovat o demonstracích v Rusku se nevyplácí. Moskevský soud poslal na 25 dnů do vězení šéfredaktora opozičního mediálního projektu Mediazona Sergeje Smirnova za sdílení příspěvku s uvedením času a místa konání demonstrace za propuštění opozičního lídra Alexeje Navalného.

Konec nouzovému stavu v Čechách a na Moravě? Možná. Komunisté nevidí důvod pro jeho další prodloužení. Vláda dle nich nesplnila podmínky KSČM pro předchozí schválení nouzového stavu a strana nyní neuvažuje o definování nových, za kterých by žádost vlády mohla podpořit.

Proti mediální agentuře Médea, jejímž menšinovým akcionářem je podnikatel a všemoderátor Jaromír Soukup, bylo zahájeno insolvenční řízení. Soudce o něm rozhodl ve středu po poledni na návrh společnosti Lipian Trade.

Policie dnes přijela do lyžařského areálu Vaňkův kopec nedaleko Ostravy. Místo lyžování ale policisté nechali vypnout vlek. Vlekaři se účastnili protestní akce iniciativy Chcípl PES. I vlek, dodávám já.

A kromě Rakušanů rozvolňují i Slováci (s protiepidemickými opatřeními). Jenže jak koho. Země od pondělí otevře mateřské školy, základní školy pro žáky prvního stupně a střední školy pro studenty posledních ročníků. Od pondělí bude také povinná práce z domova, pokud to bude možné.

Smutné zprávy z Číny. Na východě země zemřela čtyřčlenná rodina a dalších 33 lidí skončilo v nemocnici po otravě jedovatými výpary z „ilegálně vypuštěného“ chemického odpadu. Ten pachatelé podle vyšetřovatelů vylili do veřejné kanalizace.

A čeho je moc, toho je příliš. Moderátor americké televize Newsmax, na kterou se přesunuli radikálnější příznivci Donalda Trumpa, odešel z vysílání. Pozvaný Trumpův podporovatel Mike Lindell nepřestával tvrdit, že volby byly zfalšované.