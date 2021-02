Brabec před poslanci hájil inspekci i soudního znalce, který začal mluvit o otravě Bečvy

Více než čtyři měsíce poté co do Bečvy unikly chemikálie a otrávily desítky tun ryb, stále není známý viník. Policie čeká na posudek od znalce, který měl původně uzávěrku 20. prosince, nakonec má být dokument hotový do konce března.

Mezitím dochází trpělivost místním i poslancům. Stěžují si na postup úřadů – například na to, že inspektoři na místě podle řady svědectví včas nezajistili dostatek vzorků otrávené vody. Kvůli tomu dokonce vyzvali zastupitelé Valašského Meziříčí ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) k odvolání Erika Geusse z funkce šéfa České inspekce životního prostředí (ČIŽP).

A o podobném usnesení hlasovali dnes i poslanci z výboru pro životní prostředí. Přišel s ním pirátský poslanec František Elfmark. „Okolo odebraných vzorků panuje zmatek. Vzorky odebrané rybáři bezprostředně po havárii 20. září, a tím pádem potenciálně nejcennější