Dopadnete jak Němci u Stalingradu… Odsouzením Navalného vyslal Kreml Rusům i zbytku světa zprávu. Teď ji jen správně přečíst

Komentář Michaela Romancova: V neděli, 17. ledna 2021 se opozičník Alexej Navalnyj vrátil z Německa do Ruska. Okamžitě po absolvování pasové kontroly byl zatčen a v úterý, 2. února 2021, v den výročí vítězství bitvy u Stalingradu, odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a osmi měsíců. Pochybuji, že by čtenáři Deníku N nevěděli, o koho jde a proč byl odsouzen, ale pro jistotu stručně zrekapituluji a následně vysvětlím i tu divnou zmínku o Stalingradu.