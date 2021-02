Na konci minulého roku se ve Washingtonu stala pozoruhodná věc. Dva senátoři odcházející do důchodu, jeden demokrat a jeden republikán, se při loučení shodli na tom, že horní komora amerického Kongresu je v krizi. Prohlásili, že Senát nevyužívá svého potenciálu a neslouží občanům Spojených států. Oba jako jednu z příčin zmínili takzvaný filibuster, ovšem ve svých projevech dospěli ke dvěma naprosto rozdílným závěrům.

Bidenovy záměry může zhatit filibuster. Co to je a zbaví se ho demokrati?

Demokrat Tom Udall naznačil, že tento mechanismus je třeba zrušit. „Hluboce nás paralyzuje,“ citovaly ho New York Times.

Republikán Lamar Alexander se filibusteru naopak zastal. „Jeho zrušení by rozpoutalo tyranii většiny, která by převálcovala menšinu,“ komentoval názor Toma Udalla.

Filibuster je forma obstrukce, která by mohla výrazně zkomplikovat život nově zvolenému prezidentu Joeu Bidenovi. Dokonce do té míry, že by