Strany v obou komorách Parlamentu se po rozhodnutí Ústavního soudu budou muset urychleně dohodnout, jak se budou v podzimních volbách do Sněmovny přepočítávat hlasy. O možnostech, které se nabízejí, i o samotném verdiktu hovořil s Deníkem N ústavní právník Jan Kysela.

Rozhodnutí Ústavního soudu mě překvapilo. Řešením může být i návrat do 90. let, říká právník Kysela

Ústavní soud zrušil přepočet hlasů na mandáty. Obě komory Parlamentu se nyní musí shodnout na novém postupu, aby šlo – laicky řečeno – vůbec počítat volby, je to tak?

Přesně tak. Nebyly zrušeny volební kraje, proto zhruba víte, ve kterých krajích se volí. Víte, ve kterých krajích můžete podávat kandidátky. V podstatě můžete i pořádat volby, nejsou zrušeny okrskové volební komise. Ale nevíte už, co máte s těmi hlasy dělat. A to je dost podstatné. Bez toho, abyste pracoval s tou matematickou metodou, nemají volby smysl.

Dlouhodobě se mluví o znevýhodnění menších stran v malých volebních obvodech. Dává podle vás v tomto ohledu rozhodnutí Ústavního soudu smysl?

To rozhodnutí smysl dává, ale přesto mě překvapilo. Až do minulého týdne jsem si nemyslel, že by k tomu Ústavní soud sáhl. Mimo jiné mi přišlo, že se podání senátorů zásadně neliší od staršího podání senátorů, které se týkalo volebních výsledků z roku 2006 ve vztahu k Libereckému kraji.

Shodou okolností tehdy rozhodnutí, které Ústavní soud odmítl pro zjevnou neopodstatněnost, psal profesor