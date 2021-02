Cesta do pekel může být dlážděna dobrými nálezy Ústavního soudu

Komentář Jana Moláčka: Volby mají být rovné, v českém volebním systému jsou si ale některé strany i někteří voliči rovnější. To není žádná novinka, ví se to mnoho let. Ode dneška víme i to, že to odporuje ústavě. Soudu, který má strážit její dodržování, nelze vyčítat, že to konstatoval. Splnil tak pouze svou povinnost. To ale neznamená, že jeho verdikt nemůže být cestou k chaosu a nestabilitě. Což je to poslední, co epidemií vyčerpané Česko teď potřebuje.