„Bojuji, co mi stačí síly, a budu v tom pokračovat… Zdravím všechny čestné lidi po celé zemi, kteří nemají strach a vycházejí do ulic,“ prohlásil před soudem opoziční předák Alexej Navalnyj. V trestanecké kolonii stráví dva roky a osm měsíců.

Navalnyj stráví téměř tři roky za mřížemi. „Chtěl by být světový lídr, ale je jen travič spoďárů,“ prohlásil o Putinovi

Těsně před osmou hodinou moskevského času přivedli policisté do soudní síně Alexeje Navalného. Ruce měl spoutané želízky. Na sobě měl zimní bundu. Znamenalo to, že se již nebude vracet do čekárny pro obviněné, ale ze soudu pojede tam, kam ho pošle soudkyně.

Ve 20 hodin ho poslala na 3,5 roku za ostnatý drát. Moskevský Simonovský soud opozičního předáka uznal vinným z toho, že se vyhýbal úřednímu dohledu, který mu byl nařízen v rámci podmíněného trestu z roku 2014 za údajné podvody a machinace.

Nyní si původní trest bude muset odsedět s tím, že čas strávený ve vazbě i v domácím vězení mu od celkové doby bude odečten. Celkem by tak v trestanecké kolonii měl strávit 2 roky a 8 měsíců.

Navalnyj si vyslechl rozsudek s rukama v kapsách a s širokým úsměvem. Výraz jeho ženy nebylo možné rozeznat, protože měla na rozdíl od něj roušku. „Zatím ještě