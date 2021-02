„Zásadní znevýhodnění malých stran.“ Vysvětlujeme, o čem rozhodoval Ústavní soud a co se může dít dál

Ústavní soud projednal stížnost části senátorů na volební zákon, který podle nich znevýhodňuje malé politické strany. Blížící se rozhodnutí dokonce vedlo prezidenta Miloše Zemana k odeslání dopisu, v němž ústavní soudce upozorňuje, že hrozí „neřešitelná krize“. Popisujeme, na co konkrétně stížnost směřuje a co by se stalo, kdyby soud stížnosti vyhověl.

Ústavní soud dnes na neveřejné poradě pléna, tedy všech ústavních soudců, rozhodl o stížnosti senátorů na některá ustanovení volebního zákona. K projednání tak došlo zhruba po třech letech od doby, kdy ji jednadvacet senátorů pod vedením advokáta a současně europoslance za STAN Stanislava Polčáka podalo. Rozhodnutí soudci oznámí zítra ráno.

Stížnost se na plénum dostala poté, co ji soudce zpravodaj Jan Filip nastudoval. „Je nepochybné, že jsem to musel zařadit na jednání pléna, a je nepochybné, že jsem to nemohl zařadit dřív, než soudce zpravodaj ten návrh předloží. Jakmile ho předložil, zařadil jsem to okamžitě,“ řekl pro Seznam Zprávy předseda soudu Pavel Rychetský.

Nesouhlasí se slovy prezidenta Miloše Zemana, který v dopise všem ústavním soudcům varoval před tím, že by rozhodnutí soudu osm měsíců před volbami mohlo způsobit „neřešitelnou krizi“.

„Jsem opačného názoru. Pokud se má Ústavní soud zabývat protiústavností volebního zákona, je povinen to rozhodnout dřív, než volby proběhnou. Přece pokud by došel k závěru, že ten zákon je protiústavní, nemůže vědomě podle něj nechat proběhnout volby,“ míní Rychetský. Šéf Ústavního soudu navíc doplnil, že po skončení jednání – a to s ohledem na mediální ohlas – nachystá soud v příštích dnech kromě zveřejnění rozhodnutí také tiskový brífink.

„Diskriminující, nahodilý, nepředvídatelný“

Stížnost pod číslem Pl. ÚS 44/17, kterou senátoři podali už v polovině prosince 2017, směřuje na dvě věci. Jednak na