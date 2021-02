Zelenkův Beckham je případovou studií moderních dezinformací a post-fakt

Měla to být důležitá podzimní premiéra ve Studiu DVA v hlavní roli s Karlem Rodenem. Koronavirus ale mínil jinak, a tak se premiéra inscenace Beckham, kterou napsal a režijně nachystal Petr Zelenka, odkládá na neurčito. Hra ale mezitím zásluhou časopisu Svět a divadlo (SAD) vyšla v knižní podobě a s velkým rozhovorem na téma, který s Petrem Zelenkou vede šéfredaktor SAD Karel Král. A co je oním tajemným tématem? To je na dlouhé vyprávění…

Petr Zelenka patří k autorům angažovaným, ne že by takovým byl od počátku své filmové a divadelní kariéry, ale snad by se dalo říct, že se od relativně nezávislých dob postupně posunul k umění, které chce měnit současnost, nejen ji zachycovat. V jeho posledním filmu Modelář, předvádějícím rizika a limity takové občanské přímé akce, která je morálně nutná, ale prakticky skoro nemožná, je to zatím nejpřímočařejší. Hra Beckham jde do jisté míry ve stopách Modeláře, a to v tom, že míří do centra post-faktické doby. Předvádí „hry s pravdou“, která možná kdesi přebývá, ale už nikdo ani neví, kde a jak ji najít, což má fatální dopady na konkrétní lidské osudy.

Beckham – příběh jedné bulvární aféry, která z vymyšlené postelové scény s fotbalovou celebritou přeroste