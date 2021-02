32 týmů, 256 her a v neděli finále Super Bowl. NFL mohla být pohromou pro šíření koronaviru, přesto je naopak vzorem pro ostatní. Vedení si udělalo vlastní výzkumy a upravilo pravidla. Jejich zjištění mohou pomoct i ostatním, píše Jana Ciglerová v Americkém týdeníku.

V neděli se koná Super Bowl, finále Národní ligy amerického fotbalu. Vloni v září, kdy sezona začínala, by si asi málokdo myslel, že se vůbec uskuteční. Hned v prvním týdnu se nakazilo osm hráčů během jednoho zápasu, druhý den šlo 40 sportovců do karantény. Více než cokoli jiného to ukazovalo na dalekosáhlou katastrofu.

Přesto se hráči NFL nakonec do finále propracovali a všechny týmy odehrály všech 256 naplánovaných her. Jak to dokázaly? Příběh NFL podrobně