Navzdory prosincové české hrozbě zažalovat Polsko u unijního soudu za rozšířování hnědouhelného dolu na česko-polsko-německé hranici do roku 2026 požádala těžařská společnost z větší části vlastněná polským státem o další prodloužení koncese na těžbu, tentokrát až do roku 2044.

Polsko chce prodloužit těžbu v Turówě až do roku 2044. Česko přitom hrozí žalobou už za plán do roku 2026

Prodloužení těžby do roku 2044 měla polská skupina PGE, která Turów vlastní, v plánu dlouhodobě. Polská vláda jí loni v březnu ale koncesi prodloužila jen do roku 2026. Důl se v rámci této licence má postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních až do vzdálenosti sedmdesáti metrů od české hranice a do hloubky 330 metrů pod úroveň okolního terénu.

Česká republika, která se obává zejména vlivu dolu na podzemní vodu v přilehlých obcích a zároveň kritizuje netransparentní postup polských úřadů v přijetí koncese na rozšíření dolu do roku 2026, podala 30. září stížnost k Evropské komisi.

Ta dala Česku už 17. prosince ve svém stanovisku